Har en kommune mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, skal personale testes hver anden uge.

Ansatte i plejesektoren skal fremover testes jævnligt for coronavirus.

Sådan lyder det i ny aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Hyppigheden af test af de ansatte afmåles efter, hvordan smittebilledet er i den enkelte kommune.

Personale, der arbejder i en kommune med over 20 eller flere smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge, skal testes minimum en gang inden for to uger og hver anden uge, indtil smittetallene falder.

I øjeblikket er der kun en enkelt kommune, hvor det er tilfældet.

For personale, der arbejder i en kommune med under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, skal testes hver sjette uge.

Den nye teststrategi i plejesektoren bliver iværksat, fordi man vil have et klarere overblik over smittebilledet blandt nogle af de mest sårbare grupper under coronaepidemien. Under den kategori hører de ældre.

/ritzau/