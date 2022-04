Arbejdstilsynet har været forbi Flyvestation Aalborg ikke mindre end fem gange på knap to år. Hvert besøg har ledt til påbud af arbejdsmiljøet.

Det fremgår af dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

Kritikken, der første gang blev rettet efter et besøg 20. januar 2020, strækker sig fra problemer med »Velfærdsfaciliteter«, som betyder, at man for eksempel ikke har mulighed for at sidde ned, når man skifter tøj, til decideret sundhedsskadelige forhold.

Arbejdstilsynet kritiserer blandt andet, at der i en række lokaler var temperaturer på op til 34,8 grader under normale vejrforhold.

Hercules C-130 og F-16 kampfly flyver forbi Kronborg Slot i Helsingør, torsdag den 1. oktober 2020. Når det store fly ikke er på vingerne står det på Aalborg Flyvestation. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Hercules C-130 og F-16 kampfly flyver forbi Kronborg Slot i Helsingør, torsdag den 1. oktober 2020. Når det store fly ikke er på vingerne står det på Aalborg Flyvestation. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Så høje temperaturer kan give »hovedpine og tørre slimhinder« og tilsynet konstaterer, at »de ansatte var meget generet at varmen«.

Flyvestationen er en væsentlig del af det danske forsvar. Den er blandt andet hjemsted for det næsten mytiske Hercules-fly, som har overlevet bombardementer i Saigon og været på missioner i alt fra Afghanistan til Mali. Grønland til Kuwait.

Men når flyet ikke er ude i verden, står det altså i Aalborg, som også er base for en lang række af forsvarets dygtige folk. Herunder Jægerkorpset.

Desværre for dem, er høje temperaturer ikke det eneste sundhedsskadelige problem, tilsynet har noteret sig.

15. oktober 2021 sendte de to strakspåbud til stationen, fordi de ansatte ikke blev sikret tilstrækkeligt mod fare fra produkter, som kan give astma, allergi og alvorlig eksem.

Desuden fandt tilsynet på et besøg 28. oktober 2021, at forsvarets ansatte på stationen blev udsat for »unødig påvirkning af dieselos«.

Dieselos er kræftfremkaldende og kan føre til hjerte-kar-sygdomme og luftvejssygdomme.

B.T. har talt med chef for ledelsessekretariatet på Aalborg Flyvestation, Morten Jensen, om Arbejdstilsynets kritik.

Synes du, at de her forhold og påbud er alarmerende?

»Nej, det gør jeg ikke. Det er selvfølgelig en form for advarselslampe, og det tager vi seriøst og arbejder med,« siger han.

Her forklarer Morten Jensen blandt andet, at de dagen efter strakspåbuddene satte afskærmning op for at beskytte alle på stationen mod de farlige produkter.

Et af de tiltag, som stationen har taget, for a beskytte de ansatte mod epoxy. (Flyvestationens eget billede) Vis mere Et af de tiltag, som stationen har taget, for a beskytte de ansatte mod epoxy. (Flyvestationens eget billede)

De har også taget initiativer i brug i forhold til dieselos.

»Nu er der en mand, som kører bilen ind i bygningen, mens alle andre holder sig væk. Det er en straksforanstaltning, til vi får noget udsugning,« siger han.

Synes du, det er fair, at jeres folk skal arbejde under nogle forhold, hvor de er blevet eksponeret for de her ting?

»Jeg køber ikke helt præmissen om, hvorvidt det er fair. Arbejdsmiljøet er noget, vi arbejder med løbende, og vi kan ikke forudse alt, men vi kan forsøge at løse problemerne, når de opstår.«

Det seneste påbud i rækken kom 1. december sidste år. Her lister Arbejdstilsynet igen en række kritikpunkter og understreger overfor stationen, at de skal få dem løst.

»Vi har taget kontakt til kompetencecentret og har en dialog med dem om, hvordan vi får løst de her udfordringer og får implementeret de rigtige løsninger,« siger Morten Jensen.

Stationen har frem til 8. juni i år til at efterkomme den nyeste kritik.