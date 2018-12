Data- og analysefirmaet Geomatic har givet flere end 30 gaver til statsansatte i Danmarks Statistik.

Billetter til landskampe, koncert med Lukas Graham og musicals på Det Ny Teater.

Det er nogle af de gaver, som ansatte hos Danmarks Statistik har modtaget fra virksomheden Geomatic. Det skriver Politiken.

Over syv år har en håndfuld ansatte modtaget flere end 30 gaver, koncertbilletter og middage fra data- og analysefirmaet.

Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået i mails mellem Geomatic og den statslige myndighed.

De ansatte har i perioden fra 2009 til og med 2015 modtaget gaver som middage, koncerter, årskort til Tivoli og mere kuriøse gaver som fastelavnskostumer og kagegilde på konditoriet La Glace i København.

Danmarks Statistik er blevet opmærksom på sagen efter Politikens anmodning om aktindsigt. Danmarks Statistik konkluderer, at reglerne for offentligt ansattes modtagelse af gaver er overskredet.

Carsten Zangenberg, der er afdelingsdirektør for kommunikation og salg i Danmarks Statistik, kalder sagen kritisk.

- Det er en af de mest drønærgerlige og kritiske sager, jeg har haft i min over 20 år lange karriere i Danmarks Statistik.

- Arrangementerne hos Geomatic, på restauranter, i teatre og på andre steder indikerer et forhold, der har været alt for tæt, siger han til Politiken.

Avisen har delt materialet med flere juridiske eksperter, som alle ser på sagen med stor alvor.

Professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet siger til Politiken, at mønsteret, der efter det foreliggende tegner sig, er helt vildt.

- Der har tilsyneladende været tale om systematisk smørelse, som i hvert fald til dels har ligget i en størrelsesorden, som lå klart på den forkerte side af reglerne, siger han.

Geomatic har siden 2003 købt data om borgerne af Danmarks Statistik. Disse data udgør kernen i et produkt, der kortlægger danskerne i ned til små geografiske områder.

Geomatic mener ikke at have handlet i strid med nogle regler, da firmaet blandt andet mener, at der er tale om mindre højtidsgaver.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil nu indskærpe reglerne over for samtlige institutioner på sit område.

/ritzau/