Ansatte i detailhandlen kan slippe for at bruge mundbind fra på mandag, hvor der igen bliver krav om, at kunderne er iført mundbind eller visir.

Det sker dog på én betingelse:

At virksomhederne stiller krav om, at de viser coronapas. Det har Folketingets Epidemiudvalg bakket op om, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Kravet om mundbind eller coronapas gælder fra mandag den 29. november.

Det er alene i dagligvarebutikker, indendørs markeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader og takeawaysteder, at mundbindet kan erstattes med krav om at vise coronapas.

Opdateres...