I onsdags sidste uge skete der det, som bare ikke må ske.

En 11-årig udviklingshæmmet dreng blev glemt i en specialskoles SFO, da de ansatte slog alarmen til, låste døren og gik hjem.

Forglemmelsen fandt sted på Specialcenter Vonsild, hvor børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps kan gå i skole og SFO. Det skriver JydskeVestkysten.

Drengen sad alene i et rum med sin ipad, da hans far 16.40 fik kontant med ham og fik ham guidet ud hen til hoveddøren.

Selvom SFO'en lukker kl. 17.00, valgte personalet at lukke, da de troede, at alle børn var blevet hentet.

En hændelse som forældrene kalder for »en menneskelig fejl«:

»Det er ikke ok, og det er ærgerlig situation,« siger drengens mor, Katja Bogetoft, til JydskeVestkysten. Hun har ikke ønsket at stå frem med billede eller sønnens navn af hensyn til familien.

Desuden fortæller moren, at den 11-årige er en af de mere velfungerende i specialskolen, og det derfor lykkedes ham trods alarmens høje hyletone at låse døren op og komme ud til sin far, der stod og ventede på ham.

En episode, som forældrene mener kunne være undgået, hvis skolen havde haft et afkrydsningssystem til, når børnene bliver hentet.

Skoleleder Peter Nordby betegner hele forløbet som »et uheld, der ikke må ske« og »en beklagelig fejl.«

Han forsikrer om, at det efterfølgende er blevet indskærpet over for personalet, at de skal huske at tjekke efter børn overalt, inden de går hjem.

»Her bliver der nu strammet op,« siger han til JydskeVestkysten.

Derudover vil der i SFO'en fremover blive indført afskrydsningslister, så forhåbentligt ingen børn vil blive glemt igen.