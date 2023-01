Lyt til artiklen

De ansatte på retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital kigger sig over skulderen i deres fritid, fordi de frygter at blive opsøgt af tidligere patienter.

Sådan beskriver medarbejderne det selv i et høringssvar til Arbejdstilsynet.

Det skriver TV 2 Østjylland, der har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets påbud og det dertilhørende svar fra medarbejdere og ledelse på afdelingen.

De ansatte frygter, at patienterne vil tage hævn, hvis de politianmelder eksempelvis voldelige episoder på afdelingen.

Derfor tør de ikke melde noget til politiet, da patienterne senere vil kunne slå op i deres journal og finde navnet på den pågældende ansatte.

»Det er rigtig synd for de medarbejdere, der føler sig utrygge, men som det er nu, kan vi ikke gøre noget, der forhindrer, at deres navn står i journalen, hvis patienter søger aktindsigt,« siger chefsygeplejersken på afdelingen, Mette Daae Krøyer, til TV 2 Østjylland.

Af aktindsigten fremgår det, at afdelingen har oplevet en stigning af patienter, der egentlig slet ikke skulle have været på retspsykiatrisk men i stedet i den almindelige arrest. Det er den gruppe patienter, der er med til at skabe 'fængselsstemning', hvor 'stærke patienter bliver negativt dominerende,' lyder det.

Og en episode bliver nævnt, hvor nogle af disse patienter talte om at overfalde to ansatte og stjæle deres nøglekort.

I Danske Regioner arbejder man henimod muligheden for at sløre ansattes navne i patientjournaler i fremtiden.