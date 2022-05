Fyldte blærer, stress-symptomer og tårer ved fyraften.

Det er virkeligheden for en del af de ansatte i Hjemmeplejen Nr. Tranders i Aalborg.

Her er arbejdsdagene nemlig så kaotiske og propfyldte, at medarbejderne oplever at måtte skubbe deres pauser og toiletbesøg, til de får fri.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som B.T har fået aktindsigt i.

»Der er ansatte, der er brudt grædende sammen i starten eller slutningen af en vagt,« står der i rapporten.

Og det er egentlig ikke mærkeligt, når man læser om de forhold, de arbejder under.

Her beskriver de ansatte nemlig, at der blandt andet er sat alt for lidt tid af til de enkelte opgaver. Og selvom de ansatte skubber toiletpauser til efter fyraften og løber så stærkt, de kan, så har travlheden konsekvenser.

Ikke kun for medarbejderne, men også for de plejekrævende borgere.

Rapporten beskriver blandt andet, at personalet har haft så travlt, at de ikke har opdaget, at en borger har fået helvedesild. I en anden episode har personalet ikke opdaget et liggesår under opsejling.

Forholdene har fået Arbejdstilsynet til at give hjemmeplejen et påbud.

Carsten Møller Beck, Ældre- og Sundhedschef i Aalborg Kommune, forklarer til B.T., at de tager situationen meget alvorligt og allerede har igangsat en række initiativer for at forbedre forholdene.

»Når vi får sådan et påbud, så kommer det med en tidsfrist. Derfor er vi selvfølgelig allerede nu i gang med at arbejde med arbejdsmiljøet og strukturerne,« siger han og påpeger, at de ifølge ham er tæt på at være i mål.

»Vi har fået ny leder og kigger på struktur og planlægning, så der er tid til at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde. Det er en indsats, vi evaluerer løbende,« siger han.

Forholdene skal senest være bragt i orden 15. Juli 2022.