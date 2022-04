De ansatte hoster, får hovedpine og øjnene løber i vand efter undervisning i hjemkundskabslokalet, der er fyldt med en tydelig tåge af stegeos.

Det er hverdagen for dem, der befinder sig i hjemkundskabslokalet på Hastrupskolen i Køge. Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået fra Arbejdstilsynet.

»Det tænker jeg er rigtig ærgerligt. Så tænker jeg også, at det er godt, at der har været nogen ude, og vi har arbejdet tæt sammen med Arbejdstilsynet,« siger Thomas Kielgast, der er skoleleder på Hastrupskolen.

Når elever og ansatte steger kød i hjemkundskabslokalerne, bliver de udsat for sundhedsskadelige stegeos, da osen ikke bliver suget effektivt væk.

Stegeosen indeholder kemiske stoffer, der har en kræftfremkaldende virkning. Skolen har fået et påbud og et kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet om at fjerne den sundhedsskadelige forurening.

»Vi er i fuld gang, som man skal. Vi er glade for, at Arbejdstilsynet kommer. Det er en sikkerhed for, at både vores børn og ansatte er et sted, hvor tingene er i orden.«

»Det her er en proces, og vi har haft ventilationsfirmaer ude. Og vi er i gang med at løse det,« siger skoleleder Thomas Kielgast.

Men hvis vi besøgte lokalet lige nu, så ville der stadig være for meget stegeos?

»Vi har ikke fået et påbud om at lukke køkkenet. Så det vil sige, at alt det, der sker, det er inden for skiven. Det vil sige, at der stadig er undervisning i lokalerne. Vi har fået et påbud om, at det skal laves inden for en periode, og det er vi i gang med,« forklarer Thomas Kielgast.

Der er tre komfurer i hjemkundskabslokalerne, og der er emhætter og udsugning i lokalerne, men udsugningen virker ikke optimalt. Foto: Arbejdstilsynet Vis mere Der er tre komfurer i hjemkundskabslokalerne, og der er emhætter og udsugning i lokalerne, men udsugningen virker ikke optimalt. Foto: Arbejdstilsynet

Da Arbejdstilsynet besøgte skolen, var eleverne i gang med at stege bacon ved samtlige komfurer i lokalet. Hjemkundskabslokalet befinder sig i kælderen, og stegeosen kunne lugtes på kontoret på 1. sal på skolen, står der i tilsynsrapporten.

Og det er på ingen måde sundt at indånde stegeos, fastslår Johnni Hansen, der seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse.

»Det kan, hvis man bliver udsat for det rigtig meget, føre til kræft. Det er en slags tjærestof, der går ned i lungerne, og det kan potentielt medføre lungekræft og kræft i tyktarmen,« siger Johnni Hansen.

Skal forældre til eleverne og pårørende til de ansatte være bekymret?

»Jeg vil vurdere, at risikoen for kræft er meget lille, hvis man som elev kun er der en eller to timer om ugen. Man får også stegeos i hjemmet i en vis forstand.«

Johnni Hansen er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse Vis mere Johnni Hansen er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse

»Men for den ansatte, som måske er der en hel arbejdsdag, kan det være et potentielt problem,« forklarer Johnni Hansen.

Johnni Hansen uddyber, at man skal stå i stegeosen i mange år, før det eventuelt kan blive et problem.

»Ligesom med alt muligt andet, der er kræftfremkaldende, jo mere man bliver udsat for det, jo mere stiger risikoen og omvendt,« siger Johnni Hansen.

Hjemkundskabslokalerne bliver anvendt dagligt, og der bliver stegt kød som minimum to til tre gange om ugen.

Skoleleder Thomas Kielgast slår fast, at ansatte og elever ikke skal stå i kræftfremkalende stoffer.

»Vi skal ikke stå i kræftfremkaldende stoffer, og derfor har Arbejdstilsynet været ude at fortælle os, at der skulle mere udsugning på.«

Hvornår vil udsugningen blive lavet?

»Tingene skal udbedres i sommerferien, så de kan arbejde med køkkenet i ro og fred, når der ikke er børn og ansatte.«

Thomas Kielgast oplyser, at skolebestyrelsen er informeret omkring påbuddene, og at forældrene til eleverne dermed også er informeret.

Arbejdstilsynet har oplyst Hastrupskolen, at de skal efterkomme påbuddet og kompetencepåbuddet senest 15. juli 2022.