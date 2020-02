Ansat fra Aarhus Universitetshospital er formentlig blevet smittet af italiener på en konference i Tyskland.

Den tredje dansker, der er blevet smittet med coronavirus, er ansat på Aarhus Universitetshospital.

Det oplyser Aarhus Universitetshospital på en pressebriefing lørdag morgen.

- Det drejer sig om en medarbejder fra Aarhus Universitetshospital, som har været i tæt kontakt med en italiener. De har mødtes i München, og medarbejderen er blevet smittet der, siger ledende overlæge Lars Østergaard.

Han understreger, at den danske medarbejder isolerede sig selv, så snart han fik at vide, at den italienske person var smittet.

Medarbejderen blev testet fredag. Efter at det blev bekræftet, at han var smittet, gik myndighederne i gang med at opspore de personer, som medarbejderen var været i tæt kontakt med.

Ifølge Anne Hempel-Jørgensen, overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, vil omkring 30 personer blive sat i hjemmekarantæne, fordi de har været i kontakt med medarbejderen.

Hun understreger, at samtlige danskere, der foreløbig er blevet testet positiv for virusset, er blevet smittet i udlandet.

- Der er altså ikke på nuværende tidspunkt smittespredning i Danmark, siger hun.

Ud over Anne Hempel-Jørgensen og Lars Østergaard deltog også lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen på lørdagens pressebriefing.

Den smittede arbejder på afdelingen for hud- og kønssygdomme. Medarbejderen har været i kontakt med enkelte patienter, lyder det fra hospitalet.

Ifølge Aarhus Universitetshospital vil det seneste smittetilfælde ikke få konsekvenser for driften af sygehuset.

/ritzau/