Alle, der har født et barn, ved, at søskende ikke er noget, man tænker på – længe... Det gjaldt også Dorte Hansen, der 12. april 2018 blev solomor til Ella.

»Ella var på kanten af kolik, så vi havde en hård start sammen.«

Men da Ellas et-års fødselsdag nærmede sig, begyndte hendes mor at tænke på de æg, hun havde frosset ned på Cypern. To år tidligere havde hun betalt sin fertilitetsklinik 1.000 euro (7.460 kr.) for at fryse fire befrugtede æg ned.

»Nu begyndte jeg at mærke efter, om Ella skulle have søskende.«

Jagten på Dortes æg Dorte Hansens datter Ella er lavet i et laboratorium på Cypern. Seks æg fra en donor blev befrugtet med sæd fra en anden donor. To æg blev til Ella, de fire andre blev frosset ned. Planen var, at Ella engang kunne blive storesøster. Men nu er æggene forsvundet...



Hun var ikke klar til at blive gravid igen, men ville bevare muligheden for at blive det senere.

Derfor skrev hun til Team Miracle – Cypres IVF Centre og spurgte, hvordan hun kunne bevare dem.

»Dine embryoer er sikre indtil 29. juli 2019 – medmindre du betaler for at forlænge opbevaringen. Det koster 1.000 euro,« svarede patientkoordinatoren Lynsey Shaw.

Dorte Hansen skrev tilbage: 'Vil jeg få besked, når det er tid til at betale?'

Dorte Hansen læser op af de e-mail, hun har fået fra sin fertilitetsklinik, sin fertilitetslæge og det hospital, der behandlede hende. Alle har en forskellig forklaring på, hvad der er sket med de æg, der kunne være blevet til Ellas søskende. Foto: Nikolai Linares Vis mere Dorte Hansen læser op af de e-mail, hun har fået fra sin fertilitetsklinik, sin fertilitetslæge og det hospital, der behandlede hende. Alle har en forskellig forklaring på, hvad der er sket med de æg, der kunne være blevet til Ellas søskende. Foto: Nikolai Linares

Den e-mail fik hun aldrig svar på, og siden åd hverdagen – med bleskift, madlavning og indkøring i vuggestue – først den ene dag og så den næste.

Den 6. august opdagede hun, at tidsfristen var overskredet. Med hjertet i halsen skrev hun en ny e-mail til Lynsey Shaw: 'Er mine embryoer stadig hos jer?'

En time senere var der svar:

»Jeg tjekker med laboratoriet, om de er blevet kasseret, og vender tilbage til dig.«

Dorte Hansen panikkede og skrev straks til privathospitalet Kolan British Hospital, hvor æggene to år før var blevet frosset ned.

Dorte Hansen Er 44 år.

Uddannet journalist.

Solomor til Ella, der er 1½ år gammel.

Ella blev undfanget på Cypern ved hjælp af en ægdonor og en sæddonor.

Hurtigt var der beroligende svar fra hospitalet: 'Ingen embryoer, der er opbevaret på hospitalet, er blevet fjernet. Så vær ikke urolig.'

Da der samtidig tikkede endnu en e-mail ind fra Team Miracle, følte hun sig helt tryg.

'Jeg er meget glad for at kunne fortælle, at begge dine reagensglas stadig er på hospitalet og endnu ikke er kasseret. Lad mig vide, om du vil betale for endnu to års nedfrysning,' skrev Lynsey Shaw.

Dorte Hansen tøvede ikke ét sekund. Allerede dagen efter var der ny e-mail fra Lynsey Shaw: 'Det koster 1.500 euro.'

Desuden sendte hun kontonummeret til en bank i London, som pengene skulle overføres til. Men det var ikke kontonummeret til fertilitetsklinikken. Og det var ikke kontonummeret til hospitalet. Derimod var det nummeret til en privat konto, der tilhørte en mand ved navn Steve Hodson.

Prisen på frysning af befrugtede æg (embryoer, red.) som den fremstår på Team Miracles hjemmeside. Vis mere Prisen på frysning af befrugtede æg (embryoer, red.) som den fremstår på Team Miracles hjemmeside.

Dorte Hansen var mildest talt forvirret og svarede: 'Jeg er overrasket over prisen. Det var ikke det beløb, jeg blev præsenteret for, og heller ikke prisen, der står på jeres hjemmeside.'

Og så tilføjede hun spørgsmålet: 'Og hvem er Steve Hodson?'

B.T. har undersøgt det sidste spørgsmål og kan afsløre, at Steve Hodson ikke er i fertilitetsbranchen. Han er derimod pensionist, bor på Cypern – og så er han Lynsey Shaws far.

Dorte Hansen var målløs.

»Lige dér blev jeg i tvivl om, hvem og hvad jeg kunne stole på.«

Tabet af mine embryoer er skuffende og hjerteskærende ud over alle grænser Dorte Hansen

Men det skulle hurtigt blive værre. Kort efter var der endnu en e-mail. Denne gang fra en anden patientkoordinator fra Team Miracle, Nicole Smith.

»Lynsey arbejder ikke længere hos Team Miracle... send ingen penge til nogen personlige konti,« lød beskeden.

To dage senere fulgte endnu en følelsesmæssig mavepuster, da følgende e-mail fra Nicole Smith landede i Dorte Hansens indbakke: 'Jeg har fået bekræftet fra laboratoriet på Kolan (privathospital, red.), at der ikke længere er nedfrosne embryoer under dit navn – desværre.'

Altså... æggene havde været der, men var blevet smidt ud. Beskeden slog hende ud.

Ella kan ikke få genetiske søskende, for de befrugtede æg, som hendes mor har betalt for at opbevare i en fryser på Cypern, er væk. Ingen ved, hvor de er blevet af. Foto: Nikolai Linares Vis mere Ella kan ikke få genetiske søskende, for de befrugtede æg, som hendes mor har betalt for at opbevare i en fryser på Cypern, er væk. Ingen ved, hvor de er blevet af. Foto: Nikolai Linares

»Tabet af mine embryoer er skuffende og hjerteskærende ud over alle grænser. Min mulighed for at give min datter biologiske søskende er blevet taget fra mig.«

Det var en sorg. Men at Lynsey Shaw angiveligt forsøgte at snyde hende for 11.190 kr., var komplet uforståeligt.

»Det var hende, jeg havde lagt min familiemæssige fremtid i hænderne på, hvordan kunne hun forsøge at bedrage mig?«

Spørgsmålene stod i kø, og hun sendte endnu en e-mail til klinikken:

Har I meldt Lynsey og Steve til politiet for bedrageri? Har de gjort det samme mod andre patienter? Hvordan vil I kompensere mig?

Hvem er hvem? Team Miracle – Cypres IVF Centre er den cypriotiske fertilitetsklinik, som var bindeled mellem Dorte Hansen, hendes fertilitetslæge og hospitalet, hvor behandlingen foregik.

Dr. Firdevs er den kvindelige læge, som var ansat på klinikken, da Dorte Hansen var dernede. Siden har hun åbnet sin egen klinik.

Kolan British Hospital er det privathospital, hvor Team Miracle havde lokaler, hvor Dorte Hansen blev behandlet, og hvor de befrugtede æg skulle fryses ned.

Svaret fra Nicole Smith var nedslående:

Situationen med Lynsey er blevet håndteret.

Du bør kontakte Dr. Firdevs (fertilitetslægen, red.), da nedfrysningen af embryoer er en aftale mellem hende og laboratoriet.

Team Miracle har bedt om nedfrysning for dig, men har ingen kontrol over, hvad der er sket med dem.

Dorte Hansen skrev straks – både til lægen, der i sin tid havde lænet sig ind over hende og sagt: 'Tillykke, nu er du gravid', og til privathospitalet, der burde have opbevaret æggene.

Fra lægen lød svaret: 'Det er ikke mit ansvar. Du skal gå til klinikken.' Fra hospitalet, der i første omgang havde sagt, at Dorte Hansen bare skulle være rolig, lød det nu: Jeg har tjekket med vores bioanalytiker. Ingen embryoer ser ud til at være frosset ned til dig.'

What!??

Først var æggene i god behold.

Så fik hun at vide, at de var blevet smidt ud.

Og nu sagde hospitalet, at de aldrig havde været frosset ned.

»At der slet ikke havde været æg på frys... havde jeg ikke set komme. Selv ikke i min vildeste fantasi,« siger Dorte Hansen.

E-mailen fortsatte: 'Vi har patienter, der kontakter os om frosne embryoer, og vi giver den information, der er i vores IVF-database. Hvad patienter ellers er blevet fortalt, er ikke vores ansvar.'

»Det kan jeg næsten kun tolke, som om jeg ikke er den første, der har kontaktet dem med præcis dette problem,« siger hun.

Sådan har vi gjort: Artiklerne er blevet til på baggrund af interview med Dorte Hansen. B.T. har set papirer, hun har haft med hjem fra Cypern, Facebook-tråde, hun deltager i, ligesom vi har set e-mailkorrespondancen mellem Dorte Hansen, fertilitetsklinikken, lægen og hospitalet.

Her er Dorte Hansen strandet indtil videre...

Hun ved, at den engelske patientkoordinator Lynsey Shaw har forsøgt at bedrage hende.

Hun ved, at der ikke er nogen befrugtede æg med hendes navn på i en fryser i Cypern.

Hun ved, at Ella aldrig vil få genetiske søskende.

Men hun aner ikke, hvad der er sket med de befrugtede æg.

Når man ikke kender sandheden, begynder hjernen at finde på forklaringer, og Dorte Hansen har 'en veludviklet fantasi':

»Den kedelige version er, at de er blevet destrueret. Eller at de er blevet glemt og derfor aldrig blev frosset ned. Men jeg hælder til at tro, at de er solgt til andre, fordi der er penge i embryoer. Måske kvinden, der var inde før mig, fik dem. Jeg har mange teorier.«

Endnu har hun ikke opgivet at finde svar.

