En ansat og en elev på en skole i Præstø i det sydsjællandske har fået konstateret meningitis.

Den ansatte blev indlagt i sidste uge, men er udskrevet igen. Mens eleven bliver behandlet på Rigshospitalet i København.

»En af de ansatte på skolen har desværre fået konstateret bakterien meningokok, som er en meningitisbakterie, og er blevet indlagt sidste uge. Men vedkommende er heldigvis blevet udskrevet igen,« siger Lars Bonde til TV 2 Øst.

I forbindelse med sygdomstilfældet har Styrelsen for Patiensikkerhed igangsat en undersøgelse af, hvem og hvad den ansatte og eleven har været i kontakt med.

Og her er man er man kommet frem til, at de to tilfælde af meningitis på skolen ikke har noget med hinanden at gøre.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en netop udsendt pressemeddelelse.

'Der er tale om to forskellige typer af meningokok-bakterier hos de to smittede personer i relation til Præstø Skole.'

'Der er derfor ikke sammenhæng mellem de to smittetilfælde. Det betyder, at der ikke er tegn på, at der er sket smittespredning på skolen,' lyder det blandt andet.

Samtidig slås det fast, at man fra styrelsens side har tilbudt forebyggende behandling til de personer, som eventuelt kunne have brug for det.

'Forældrene på Præstø Skole har modtaget brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed med information om sygdommen og forholdsregler ved tegn på sygdom,' skrives det.

I alt går der omkring 500 elever på Præstø Skole.

Men på opfordring af styrelsen har man ikke taget ekstra sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den syge ansatte, oplyser skolen til TV 2 Øst.