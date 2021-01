Erhvervsstyrelsen bliver nu ramt af voldsom kritik for at tilbyde 250 vikaransatte så dårlige arbejdsforhold, at adskillige vikaransatte har følt sig nødsaget til at møde på arbejde, selvom de havde symptomer på sygdom, som kunne være covid-19.

B.T. har talt med flere af de ansatte på Erhvervsstyrelsens kontor på Islands Brygge. De er ansat til at sagsbehandle og sikre udbetalinger til erhvervsdrivende, der søger om kompensation i forbindelse med pandemien.

De vikaransatte fortæller, at de ikke har krav på løn under sygdom, ikke har en tillidsrepræsentant og skal møde frem fysisk på arbejde hver dag uden mulighed for at arbejde hjemmefra, selvom medarbejderne selv forklarer, at langt det meste af deres arbejde er digitalt.

En af de ansatte er 30-årige Nina, som B.T. har interviewet om forholdene. Navnet er opdigtet, da hun frygter for at miste sit arbejde, hvis hendes identitet kommer frem. B.T. kender dog hendes fulde identitet.

Mange medarbejdere har ikke råd til at blive syge, fordi de har familier derhjemme. Er de syge får de ingen løn. De kan kun søge om sygedagpenge Nina, vikar i Erhvervsstyrelsen

»Flere kollegaer på min afdeling er mødt på arbejde, selvom de havde kriller i halsen eller andre symptomer. Jeg kender til flere andre tilfælde i andre afdelinger også, siger Nina.

Der er cirka 100 ansatte i 'Afdeling for faste omkostninger'. 34 blev syge med covid-19 op til jul. Det bekræfter Erhvervsstyrelsen over for B.T.

Så hvis du får covid-19 og er væk i tre uger, så får du ingen penge?

»Nej, jeg kan kun søge om sygedagpenge,« siger Nina.

SF og Enhedslisten kræver nu en redegørelse fra erhvervsminister Simon Kollerup om arbejdsforholdene i Erhvervsstyrelsen. Det bliver dog sandsynligvis en vikar, der skal lave redegørelsen, da Kollerup i dag er blevet sygemeldt med mavesår. Foto: Emil Helms Vis mere SF og Enhedslisten kræver nu en redegørelse fra erhvervsminister Simon Kollerup om arbejdsforholdene i Erhvervsstyrelsen. Det bliver dog sandsynligvis en vikar, der skal lave redegørelsen, da Kollerup i dag er blevet sygemeldt med mavesår. Foto: Emil Helms

Nina og hendes kollegaer skal møde fysisk på arbejde. Det til trods for, at arbejdet ifølge hende er helt digitaliseret.

»Jeg er fortørnet over, at vi skal møde ind, selvom der har været så meget sygdom. Mange medarbejdere er utrygge. Vi oplever ikke, at ledelsen overhovedet har tilrettelagt sikkerheden ordentligt. Der er masser af håndsprit, men alle værnemidlerne ligger i den samme kasse i køkkenet, og vi er 90 personer om den samme kaffemaskine,« siger Nina.

Har I ikke talt med jeres tillidsrepræsentant om de problemer?

»Nej, for vi har ikke en tillidsrepræsentant. Det er meget skuffende, for det forbinder man jo med en statslig arbejdsplads. Det kunne vi ellers godt have brugt, så der kunne skabes et fornuftigt og trygt arbejdsmiljø,« siger Nina.

Vores vurdering er, at den generelle utryghed omkring det høje smittetal ikke er grund til at tilbyde hjemmearbejde på nuværende tidspunkt Kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Medarbejderne har forsøgt at tale med ledelsen om forholdene. Blandt andet gennem mail, som B.T. er i besiddelse af.

Her fremlægger en konkret medarbejder kritikken på både sine egne og andre medarbejderes vegne.

Men ledelsen fejer kritikken af bordet:

»Præmissen om fysisk fremmøde på arbejdspladsen har været fuldstændigt klar for jer fra dag 1: I har takket ja til et job, som er samfundskritisk, og som kræver fysisk fremmøde. De vilkår har ikke ændret sig siden coronas begyndelse i foråret. I har ikke ret til eller krav på hjemmearbejde,« skriver den ansvarlige kontorchef i Erhvervsstyrelsen, hvis identitet B.T. har valgt at skjule, inden kontorchefen lidt længere nede i mailen fortsætter:

Myndighederne stiller krav om, at der holdes afstand så vidt muligt. Derfor klager flere vikarer i Erhvervsstyrelsen nu over, at de ansatte ikke får løn under sygdom og der er talrige coronasmittede på kontoret. Foto: Henning Bagger Vis mere Myndighederne stiller krav om, at der holdes afstand så vidt muligt. Derfor klager flere vikarer i Erhvervsstyrelsen nu over, at de ansatte ikke får løn under sygdom og der er talrige coronasmittede på kontoret. Foto: Henning Bagger

»Vores vurdering er, at den generelle utryghed omkring det høje smittetal ikke er grund til at tilbyde hjemmearbejde på nuværende tidspunkt, og det er samtidig vores vurdering, at det er sikkert at komme på arbejde, såfremt I følger retningslinjerne, hvilket er muligt, men åbenbart ikke altid let for alle, kan vi konstatere.«

De cirka 250 ansættelser er sket gennem vikarbureauet Monet. Langt de fleste ansatte har videregående uddannelser på kandidatniveau.

Flere politikere kalder vilkårene for en skandale og social dumping. De har udtalt sig til Altinget, som har beskrevet arbejdsforholdene på Erhvervsstyrelsens kontorer på Islands Brygge.

»Det er en decideret skandale,« siger SF’s arbejdsmarkedsordfører, Karsten Hønge, og fortsætter:

»Det hører ingen steder hjemme, og vi skal til bunds i det her,« siger han til Altinget.

Det er fagforeningen HK, som har lavet overenskomst med vikarbureauet Moment. Alligevel møder Erhvervsstyrelsen kritik fra sektorformand i HK/Privat Simon Thøgern. Det skyldes blandt andet, at det er usædvanligt, at så stort et antal vikarer hyres til en opgave, der sandsynligvis vil strække sig mere end et år.

Derfor siger han til Altinget, at det er en omgåelse af selve vikarbegrebet og ikke det, som er meningen med overenskomsten.

B.T. har kontaktet Erhvervsstyrelsen for en kommentar til sagen. De har sendt denne skriftlige kommentar.

»Hindring af smitte er et fælles ansvar for Erhvervsstyrelsen, medarbejdere og vikarer: Erhvervsstyrelsen har ansvar for de fysiske rammer og har indrettet lokalerne efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Derudover har styrelsen udmeldt retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig på arbejdspladsen, som følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Retningslinjerne er løbende afstemt med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, de har været udmeldt løbende, og styrelsen har løbende og kraftigt opfordret til, at alle medarbejdere følger dem. Medarbejdere og vikarer har ansvar for at følge retningslinjer og forholdsregler, der gælder på arbejdspladsen. Som vi alle ved, er der ingen garantier for, at smitte kan undgås, men vi har stort fokus på at gøre mest muligt for at hindre smitte, samtidig med at vi har et ansvar for at tilrettelægge arbejdet, så der hurtigt og sikkert kan udbetales kompensation til danske virksomheder,« skriver vicedirektør Lars Øllgaard til B.T.