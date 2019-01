En ansat i Københavns Lufthavn har nu vundet to sager om et beløb på sølle 9 kr. Først frifandt retten ham sidste år for at have stjålet pengene. Nu skal lufthavnen ifølge en dom fra Byretten i København betale ham næsten 400.000 kr. for uberettiget at have bortvist ham. Det skriver Fagbladet 3F.

Manden var ansat i sikkerhedskontrollen. Her glemmes der jævnligt mønter. Han fandt 9 kr. og tog dem med sig. Senere puttede han dem i en bøsse i lufthavnen til velgørenhed.

Manden havde været ansat i lufthavnen i 13 år. Han arbejdede i den del af sikkerhedskontrollen, hvor personalet tjekkes.

Lufthavnen havde en praksis, hvor glemte mønter gives til velgørenhed. Ifølge arbejdsgiveren skulle det hver gang godkendes af en overordnet.

Det var den ansatte ikke klar over. Derfor ekspederede han selv de 9 kr.

»Det var en fejl. Men arbejdsgiveren havde ikke instrueret ham ordentlig,« siger Marc Malmbak Stounberg fra Elmer Advokater i København, der har forsvaret medarbejderen.

»Derfor havde det været mere end rigeligt med, at han havde fået at vide, hvad proceduren var. Måske en lille irettesættelse, men overhovedet ikke en bortvisning,« siger Marc Malmbak Stounberg.

En kollega havde set de 9 kr. ligge på arbejdspladsen. Senere var de væk. Og overvågningsbillederne viste, at den ansatte tog dem. Det sagde han også straks, da han blev spurgt. Han fortalte omgående, at han havde puttet dem i en bøsse.

Fagbladet 3F har været i kontakt med Københavns Lufthavn, der vil ikke udtale sig, da der er tale om en personalesag.