Annsofie Sørensen fra Randers har fået nok.

Derfor forsøger hun nu at råbe sine medborgere op.

Hun bor lige over for sygehuset i Randers, og de seneste dage er det begyndt at flyde med en ny type skrald i Annsofies og naboernes indkørsler: Brugte mundbind.

»Det er noget svineri, at de ligger der og flyder. Folk må tage deres mundbind i lommen eller smide dem i skraldespanden,« siger Annsofie Sørensen til TV 2 Østjylland.

Mundbind smidt på jorden i Aarhus. Foto: Oliver Larsen/Byrd

Hun har også delt sin opfordring i gruppen 'Facebook Randers'.

Mundbind, der flyder i gadebilledet, er ikke kun et problem i Randers.

I B.T.s liveblog har flere brugere bemærket, at danskere i stor stil smider brugte mundbind på gader og stræder.

'Det er meget ulækkert og kan også blive et problem efter på lørdag,' skriver en bruger ved navn Pia.

Her er et mundbind smidt på gaden i Kongerslev syd for Aalborg. Foto: Christian Korup/Byrd

Hun henviser her til at antallet af mundbind i bylivet sandsynligvis vil stige massivt lørdag den 22. august, hvor det bliver obligatorisk for alle over 12 år at bære et i den kollektive transport.

Også på fototjenesten Byrd har flere danskere delt billeder af mundbind, der er blevet smidt efter brug.

I Randers må Annsofie Sørensen foreløbig leve med svineriet i indkørslen.

For hun har ikke lyst til at samle mundbindene op, idet de jo kan være båret af en person smittet med coronavirus.