Selvom Anniqa Helene Adamsen havde tre børn i forvejen, valgte hun at få sit fjerde barn med en anonym donor.

»Det var simpelthen for ikke at få en far ind i billedet. Det med at skulle udlevere mine børn til weekender og den slags - det har jeg aldrig været god til,« siger Anniqa Helene Adamsen.

I 2011 - da Anniqa Helene Adamsen var 36 år - havde hun tre børn på 11, 9 og 8. Hun var skilt fra deres far, som døtrene ifølge Anniqa kun har sporadisk samkvem med. Hun ønskede at få flere børn, men hun manglede en at få dem med.

»Jeg ville ønske, jeg havde kunnet finde en mand, men jeg havde børn 24-syv, og det var der ikke mange mænd, der ville. Jeg har ikke formået at få dem ind i livet. Jeg havde jo børnene hele tiden. Jeg havde ikke en uge fri, hvor jeg kunne gå på date.« siger hun.

Så hun gik hen til en privat klinik i Århus og bestilte et donorbarn. Der blev hun udsat for et sundhedstjek, og derefter skulle hun vælge en donor.

»Du får et menukort over donorer. Jeg valgte en anonym donor, for så havde jeg råd til flere forsøg. Med en ukendt donor får du fem forsøg frem for tre forsøg med en kendt donor,« fortæller hun.

I december 2011 fødte hun lille Ella. Dermed blev hun del af en stigende tendens. I 2013 forventedes det, at i alt 489 børn blev født af en dansk kvinde uden partner. I 2018 var tallet 709. Det er en stigning på 45 procent.

Anniqa Helene Adamsen og hendes fire døtre.

Anniqa Helene Adamsen fortæller, at der både er fordele og ulemper ved at få et barn alene. Det hårdeste er ikke at have en at dele glæderne med:

»Når ens barn gør noget godt, er det hårdt ikke at kunne kigge op på den anden og vide, at de også kan se alt det fantastiske.«

Det praktiske er faktisk det nemmeste:

»Du er fri for at skændes med andre om, hvem der skal gøre hvad, for du skal gøre det hele selv,« siger hun.

Anniqa valgte fra begyndelsen at fortælle Ella, at hun ikke har en far. I begyndelsen var det ikke noget, hun lod sig mærke ved:

»Da hun var lille, sagde hun: Jeg har en mor, det er rigeligt. Men nu hvor hun går i skole, og ser de andre børn blive hentet af deres far, der kan hun godt se, at der er noget hun går glip af. Hun har lige spurgt en klasselærer, om han vil være hendes far, så det er klart noget, hun tænker på,« siger Anniqa Helene Adamsen.

Hun fortryder ikke, at hun har fået et donorbarn og ville til enhver tid gøre det om.

»Jeg er glad for det valg, jeg har truffet, men jeg ville ønske, det kunne være anderledes. Jeg ville ønske, hun havde en far. For hendes skyld.«

Anniqa med sine fire døtre. Kun de tre ældste har en far. Vis mere Anniqa med sine fire døtre. Kun de tre ældste har en far.

Hvorfor tror du at flere vælger at få børn alene?

»Jeg synes, kærlighed bliver sværere og sværere. Det er ligesom om, at folk ikke har tid til kærlighed. Det her med, at to personer ser på hinanden og gør noget sammen. Det er ærgeligt, hvis det skal forsvinde.«

Nogen vil måske tænke, at det er egoistisk af dig at få børn på den måde. Hvad siger du til det?

»Det er vel altid egoistisk at få børn. Det er en drift.«