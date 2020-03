For fire måneder siden levede Annijamila Qvist et helt andet liv. Sammen med sin italienske mand, Alberto Tatti, og deres fireårige datter Ava boede hun i et smukt hus i badebyen The Hamptons uden for New York i USA.

Alt ændrede sig 7. december, da en læge gav den 42-årige danske kvinde den kontante besked:

»Du har kræft... I stadie fire... Og det har spredt sig.«

En aggressiv lungekræft truer hende på livet og har sat familien i et svært dilemma.

De vil gerne hjem til Danmark, hvor Annijamila Qvists familie står klar til at hjælpe i en svær tid. Men de danske læger vil ikke give hende den medicin, hun og hendes amerikanske læger ved, kan hjælpe hende.

Annijamilla Qvist og Alberto Tatti vil helst flytte til Danmark og begynde et nyt liv her. Men de danske læger forhindrer den drøm i at gå i opfyldelse. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Annijamilla Qvist og Alberto Tatti vil helst flytte til Danmark og begynde et nyt liv her. Men de danske læger forhindrer den drøm i at gå i opfyldelse. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Den 2. december blev Annijamila Qvist indlagt i isolation på et hospital i New York. I et par uger havde hun døjet med en lungebetændelse. Nu havde hun fået ondt over lænden.

Hun husker, hvordan livet gik i stå i dét sekund en synligt berørt læge troppede op på sygestuen.

»Alt stoppede.«

Annijamila Qvist havde lungekræft, og sygdommen havde allerede sat metastaser 10 steder i hendes krop. I kraniet, nakken, venstre skulder, ribbenene, rundt om binyrerne og nyrerne, oven på leveren, i tarmene og i endetarmen.

Om lungekræft Lungekræft kan enten være: Ikke-småcellet: 85 pct.

Småcellet: 15 pct. Annijamila Qvist har ikke-småcellet kræft af undertypen adenokarcinom. Selve kræften er ikke voldsomt aggressiv. Men det er til gengæld den genmutation, der styrer kræften. Genmutationen hedder MET exon 14 skipping.



Lungekræftens udbreddelse måles i stadier fra 1 (små tumorer) til 4 (metastaser). Annijamila Qvist har lungekræft i sidste stadie. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

De næste sekunder beskriver hun som ‘en acceleration fra 0-100 i fight/flight-mode’.

»Det eneste, jeg tænkte, var: 'Jeg har tre måneder igen'.«

Da hendes første læge sagde, at det var 'tid til at tage hjem og få sagt farvel', havde hun allerede besluttet sig for at tage til Danmark.

Den 20. december landede den lille familie i Danmark. Siden har de levet i en form for undtagelsestilstand. Midt imellem USA og Danmark. Midt mellem dansk kræftbehandling og amerikansk kræftbehandling.

Det er hensynet til datteren Ava, der har fået Annijamila og Alberto til at flytte fra USA til Danmark. Det er her deres familie og venner danner et sikkert netværk under de tre. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det er hensynet til datteren Ava, der har fået Annijamila og Alberto til at flytte fra USA til Danmark. Det er her deres familie og venner danner et sikkert netværk under de tre. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Hendes mand rejser frem og tilbage for at passe huset uden for New York, mens hun selv og datteren Ava bor i et anneks hos en af Annijamila Qvists gamle veninder.

Selvom de har lyst, kan de ikke flytte hertil permanent. For de danske læger vil ikke give Annijamila Qvist den medicin, som både hun og hendes amerikanske læger tror, er den bedste for hende.

I USA har medicinalfirmaet Novartis godkendt hende til en ny type forsøgsmedicin, der er udviklet præcis til den genmutation, der driver hendes kræft. I Annijamila Qvists tilfælde er kræften i sig selv ikke så aggressiv, men det er genmutationen til gengæld.

»Jeg blev scannet i juni, hvor jeg ikke havde tegn på kræft, men i december havde jeg metastaser i hele kroppen. Derfor er tiden essentiel, og det er standard, at mine amerikanske læger vil behandle genmutationen først,« siger Annijamila Qvist.

Medicinen Herhjemme behandles lungekræft med metastaser med kemoterapi, immunterapi eller såkaldt målrettet behandling. Sygdommens stadie afgør behandlingen. Novartis har udviklet medicinen Capmatinib INC 280, der målrettet angriber genmutationen MET exon 14 skipping gene. Medicinen er godkendt til forsøg i USA og Annijamila Qvist er med i et forsøgsprogram der. Medicinen er endnu ikke godkendt i Danmark, men hun har lov til at modtage medicinen her, hvis en dansk læge vil påtage sig behandlingen. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Annijamila Qvist



Novartis har fået de amerikanske myndighedernes stempel på, at forsøgsmidlet virker. I USA kan hun få medicinen gratis og ifølge Novartis, kan hun også få den med til Danmark, hvis en dansk læge vil tage ansvar for behandlingen her.

Det fortalte Annijamila Qvist, da hun kom til Danmark og mødte sin nye læge på Rigshospitalet. Responsen var meget positiv, husker hun.

»Jeg har før kun set større julelys i min datters øjne på selve juleaften,« siger hun om lægens umiddelbare reaktion.

Men et par dage senere vendte lægen tilbage med en beklagelse. Fra Rigshospitalets side havde man besluttet, at Annijamila Qvist skulle have den standardbehandling, som man tilbyder lungekræftpatienter, nemlig immunterapi eller kemo.

Den beslutning forstår hun ikke.

»Det er fuldstændig absurd, at min læge og jeg er enige om, hvad der er rigtigt at gøre behandlingsmæssigt, og så bliver vi blokeret af et bureaukratisk bagland, der synes, man skal behandle alle kræftformer ens. Det er jo helt forkert,« siger hun.

Alligevel begyndte hun 14. januar i immunterapi. Lægerne på Rigshospitalet vil give hende medicin med tre ugers mellemrum i to år. Men efter kun to gange er bivirkningerne voldsomme.

»Jeg har udslæt over 60 pct. af kroppen, jeg har føleforstyrrelser i venstre arm, smerter i brystet, og jeg har problemer med at gå, fordi knogler, muskler og nerver under mine fødder gør ondt 24 timer i døgnet. Jeg er bange for, at smerterne bliver så slemme, at jeg ikke kan fortsætte behandlingen,« siger hun.

Annijamila Qvist 42 år.

Gift med Alberto Tatti.

Mor til Ava på fire år.

Life Coach og healer.

Bor i The Hamptons, i byen Sag Harbor, undenfor New York. Men er flyttet til Danmark for at være tæt på sin familie.





I denne uge blev hun scannet på Rigshospitalet. Scanningsbillederne skal afsløre, om kræften har spredt sig, om den er stagneret, eller om immunterapien har fået den til at svinde ind. På mandag får hun svar. Derefter skal de danske læger beslutte, hvilken behandling de vil tilbyde fremover. Svaret afgør hendes fremtid.

Tilbyder de nu at give hende de amerikanske piller, tager det minimum en måned at søge om at få pillerne fra USA. Men hun har ikke tid til at vente.

Mens hun har været i immunterapi og fået strålebehandling i Danmark, og mens hun har været syg af bivirkninger, har hun sent om natten ledt efter et nyt lægeteam og en ny sygeforsikring, så hun kan få behandlingen i USA.

»Det har trukket tænder ud i en periode, hvor jeg har været udmattet og egentlig bare har haft brug for at føle mig sikker og tryg,« siger hun.

Rigshospitalets svar B.T. har spurgt hvorfor lægerne på Rigshospitalet ikke vil give Annijamila Qvist den medicin, hun - og hendes amerikanske læger - mener, er bedst for hende. Ledende overlæge Ulrik Lassen, der ikke kender den konkrete sag, har følgende svar: »Retningslinjerne for behandling af lungekræft stadium 4 er stort set ens i hele verden. Men både i Danmark, resten af Europa og i USA er behandling af lungekræft med mutationen MET exon 14 skipping ikke omfattet af retningslinjerne og således ikke en standardbehandling.« Hvorfor kan Rigshospitalet ikke give Capmatinib INC 280? »Lægemidlet Capmatinib INC 280 er ikke markedsført nogen steder i verden, men fortsat under udvikling i kliniske forsøg i USA og i Sydkorea. Det er således en forsøgsbehandling. Man kan ansøge om early release (Managed Access Program) hos firmaet Novartis, som skal godkende dette individuelt.« »Derefter skal man ansøge om individuel tilladelse hos Lægemiddelstyrelsen og i den regionale lægemiddelkomité. Hvis den lægefaglige vurdering er, at det er den rigtige behandling, vil Rigshospitalet gerne søge lægemiddelstyrelsen om tilladelse.« »En anden mulighed er deltagelse i andre forsøg med lægemidler rettet mod MET exon 14 skipping.« Overlægen tilbyder nu Annijamila Qvist en samtale, hvor de kan drøfte hendes videre behandling.

Annijamila Qvist vil allerhelst blive i Danmark. For sin egen skyld – og for Avas skyld. For det er her, der er rygdækning og opbakning til den trængte familie.

»Hvis jeg ikke klarer den, er Danmark det bedste sted for min mand og datter at være. Her har hun et kæmpe netværk.«

I Danmark bor Annijamila Qvists tre søstre, hendes fætter – der er »som en bror« – hendes papmor og den store håndfuld af veninder, der har vist sig som helt uundværlige støtter i kampen mod kræften.

Men hvis de danske læger ikke vil behandle genmutationen, bliver hun nødt til at forlade dem igen.

Annijamila Qvist har lungekræft i stradie fire med spredning ti steder i kroppen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Annijamila Qvist har lungekræft i stradie fire med spredning ti steder i kroppen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

16. marts har hun en aftale med sin nye amerikanske læge om at begynde på forsøgsbehandlingen.

Selv er hun ikke i tvivl. Hendes drøm er at kunne få behandlingen i Danmark.

»Det er her, jeg er født. Det er her, jeg hører hjemme.«

I så fald vil hendes familie også endelig kunne falde til ro:

»Vi trænger til at høre til ét sted. Så kan min mand begynde at søge arbejde. Så kan vi droppe vores dobbeltliv. Og så vi kan få tid til at leve – og jeg kan få tid til at hele.«