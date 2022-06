Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Av, for satan,« husker Annica Hansen-Schwartz, at hun udbrød.

Det gav et hurtigt stik. Som om en træsplint ramte hendes pande.

Så selvom manden med sømpistolen stod stiv i blikket over for hende, var 17-årige Annica klar i mælet:

»Kom, lad os lave det hønsehus færdigt,« sagde teenageren, mens hun fortsat balancerede trælægten på sin skulder.

Men manden var af en anden overbevisning.

»Nu løber du op til din chef og siger, at hun skal ringe til en ambulance,« sagde han.

Annica var forvirret. Hvad skulle ambulancen bruges til? Hvad panikkede folk sådan over?

Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt

Hun fik rakt noget toiletpapir, og da hun tog det op til panden, kunne hun hurtigt konstatere, at det blødte lidt.

Satans træsplint.

»Det må være fire sting og så hjem igen,« tænker Annica, da hun bliver lagt på en båre og sat ind i en ambulance.

Men det er først to timer senere, da hun fra Køge Sygehus er på vej i en ambulance til Rigshospitalet, at hun tager sig mod til at spørge redderen, der sidder ved hendes side.

»Hvorfor ligger jeg her? Og hvorfor har jeg lige hørt, at vi skal køre med politieskorte?,« spørger hun.

»Der er ikke nogen nem måde at sige det på, men du ligger med et søm inde i hovedet,« lyder svaret.

Kort før Annica skulle opereres. Her sidder sømmet stadig i panden Vis mere Kort før Annica skulle opereres. Her sidder sømmet stadig i panden

Mellem øjnene – lidt til venstre – har det boret sig ind, men Annica mærker stadig ingen smerte.

Det strammer kun lidt ved panden.

Alvoren rammer dog Annica som et knytnæve, da hun bliver vækket efter den operation, hvor lægerne har fjernet sømmet.

Det viser sig nemlig, at teenagerens arbejdsgiver – manden i hønsehuset – er kommet til at pege sømpistolen for meget opad, og at sømmet derfor er røget direkte videre og ind i panden på Annica, der stod på den anden side og holdt lægten.

Det viser sig også, at sømmet er ti centimeter langt.

Sådan så røntgenbilledet af Annicas hoved ud, efter hun var blevet skudt med en sømpistol Vis mere Sådan så røntgenbilledet af Annicas hoved ud, efter hun var blevet skudt med en sømpistol

Og så viser det sig, at Annica også har været nærmest urealistisk heldig.

Hvis sømmet var ramt to millimeter til den ene side, havde hun været lam.

Hvis sømmet var ramt to millimeter til den anden side, havde hun været død.

Og var sømmet kommet en halv millimeter længere ind, havde Annicas krop glemt, hvordan den trak vejret.

På det her tidspunkt begynder Annica også at mærke det, der skal vise sig at blive en tro følgesvend gennem resten af livet:

En ubeskrivelig, ubehagelig hovedpine.

»Jeg får en masse smertestillende, men intet kan slå den ned. Det er, som om at der bliver boret inde i mit hoved,« husker Annica tilbage.

Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om, at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler, at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om, at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler, at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt

I dag er listen over fysiske og psykiske mén efter ulykken alenlang:

Angst, ptsd, voldsom hovedpine, søvnbesvær, lysfølsomhed, lydfølsomhed, hjerneskadetraume og depression.

Og så er der de mere obskure af slagsen.

Hvis Annica eksempelvis havner i en situation, hvor hun bliver presset psykisk, mærker hun straks lugten og smagen af jern, og den bliver siddende i flere dage.

Også duften af træ – hvis den minder om den lægte, hun holdt ved ulykken – kan sende hende ned i mørket.

Med andre ord: Annicas liv blev ødelagt den februardag i 2015.

Hun mistede sit arbejde, har ikke kunnet gennemføre uddannelser og blev i begyndelsen af 2022 som 24-årig en særdeles ung førtidspensionist.

»Mit liv er ikke så spændende. Jeg går hjemme hver dag og prøver at få mit hoved til at slappe af, men der en fest deroppe. En dårlig fest. Og så prøver jeg at sove, men jeg får nok højest 40 minutter sammenhængende,« fortæller Annica.

Man kan mærke, at den 24-årige kvinde forsøger at holde humøret oppe, men at hun forfalder til de negative tanker.

Og det sker især, når hun skal tale om det system, der burde have reddet hende.

I dag – syv år og fire måneder efter ulykken – er Annikas sager om både erstatning for tabt erhvervsevne, godtgørelse for svie og smerte og dækket tabt arbejdsfortjeneste endnu ikke afsluttet.

Sager, der optager hendes hoved og bestemt ikke hjælper til at stoppe den dårlige fest.

»Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg har brugt så mange kræfter på at spekulere og tale med forskellige personer om de her sager, men der sker ikke noget. Kan det virkelig være rigtigt, at jeg bliver skudt i hovedet med et søm på min arbejdsplads, og at der endnu ingen afklaring er efter mere end syv år?,« spørger hun.

Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler, at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Annica var 17 år gammel, da hun på sit fritidsjob blev skudt med en sømpistol midt i panden. Arbejdsulykken har gjort Annica hjerneskadet, og hun har måttet søge om førtidspension som bare 23-årig. Planteskolen blev af Arbejdstilsynet idømt en bøde på 30.000 kroner og et påbud om at få sikkerheden i orden straks. Men Annica føler, at hun har mistet den, hun var, den glade, udadvendte pige, og selvom hun godt ved, at hun også har været heldig, at det ikke gik endnu værre, så er det så svært at grave sig selv frem igen. Foto: Bax Lindhardt

Man skal nemlig ikke kimse ad den effekt, som et endeligt punktum kan få.

»Så kan jeg jo komme videre og prøve at få et ordentligt liv,« konstaterer Annica.

Men sagen er den, at Annica bor i en retsstat, og der har alle – personer, virksomheder og institutioner – mulighed for at klage over beslutninger.

Og det er sket – et væld af gange – i den 24-årige kvindes sager.

»Det er en ulykkelig sag med Annica, og det er selvfølgelig ikke rimeligt, at hun skal vente mere end syv år på at få en afklaring,« siger Søren Kähler, der hos 3F Sydsjælland har haft Annicas sager, og fortsætter:

»Årsagen er, at sager kan trække ud, når forsikringsselskaber bestrider oplysninger eller klager over afgørelser, og det har vi i høj grad set her. Vi tror dog på, at sagen falder ud til Annicas fordel med de seneste udtalelser fra Retslægerådet.«

Føler du, at du på den ene eller anden måde er blevet svigtet af systemet? Så vil B.T. meget gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Hvis en afgørelse ankes – selv på baggrund af minimale detaljer – kan det udskyde sagen med flere år, da der skal hentes nye udtalelser og berammes nye dage i retssystemet.

Men det giver Annica ikke meget for.

»Det kan da godt være, at det er sådan, men tænk at man kan blive ved med at få tingene udskudt, mens jeg sidder her og skal prøve at komme videre med mit liv. Jeg håber snart, der sker noget,« siger Annica.

Annicas arbejdsplads fik efter ulykken en bøde på 30.000 kroner og et påbud fra Arbejdstilsynet.