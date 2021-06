Anni Grimm bestilte med vilje ikke tid til vaccine. Pludselig blev hun ringet op af kommunen.

»Efterhånden er der ikke meget oprør i det her land. Måske er folk blevet for magelige, når der bliver sagt ‘hop’, så hopper de, men ikke mig.«

Anni Grimm havde med vilje ikke bestilt tid til at blive vaccineret mod covid-19.

Ikke fordi, hun er imod vacciner – hendes børn er vaccineret – men fordi hun har det svært med medicin efter flere operationer, hvor hun har reageret dårligt på det, og så synes hun, at forløbet med godkendelsen af vaccinerne mod corona har været alt for rodet.

Det er utryg læsning, at Statens Serum Institut har oprettet et register for ikke-vaccinerede borgere, til trods for at vaccinationen er frivillig! Anni Grimm, 2. viceborgmester i Vejen Kommune

Hun troede, at hun ved ikke at bestille en tid, ikke skulle forholde sig mere til det, men der tog hun fejl.

For lidt tid efter fik hun et opkald fra kommunen. De ville bare høre, om hun ikke ville have vaccinen.

»Jeg tænkte først, at det måske var fordi, de troede, jeg ikke kunne finde ud af at bestille. Men det sagde hun intet om,« siger 79-årige Anni Grimm, der som løsgænger er 2. viceborgmester i Vejen Kommune.

Det var en meget ubehagelig oplevelse. Både fordi, hun følte sig negativt stemplet som en, der ikke ville have vaccinen, men den ubehagelige følelse blev særligt mærkbar, da hun fandt ud af, at hun nu indgik i et register over dem, der ikke havde bestilt en vaccinetid, forklarer hun til B.T.

Hun sammenligner det med registreringerne af det jødiske folk under jødeforfølgelsen. Det gør hun i en mail til kommunaldirektør Ole Slot fra Vejen Kommune, som JydskeVestkysten har set.

'Det er utryg læsning, at Statens Serum Institut har oprettet et register for ikkevaccinerede borgere, til trods for at vaccinationen er frivillig!' skriver hun og fortsætter:

'Det er endnu mere utryg læsning, at Vejen Kommune ved sin ‘forventningsadfærd’ medvirker aktivt til opretholdelse af den form for diskriminerende registrering, der alt andet lige giver associationer til en anden tid, hvor jøder blev registreret og pålagt kun at måtte opholde sig bestemte steder. Akkurat som vi ser det med indførelsen af det diskriminerende corona-pas, der så vidt vides end ikke har gyldighed udenfor Danmark!'

Den sammenligning står hun fortsat ved, da B.T. har hende i røret. Ifølge Anni Grimm, bør man ikke registreres, hvis man fravælger noget, der er frivilligt.

Jeg har det dårligt med, at jeg alligevel skal stemples og føle mig nødsaget til at forklare, hvorfor jeg ikke ønsker vaccinen. Anni Grimm, 2. viceborgmester i Vejen Kommune

»Husker man at slette registreringerne, hvem sidder med dem, hvor kan de ende? Det gør mig utryg,« siger hun og fortsætter:

»Jeg skal ikke spille klog på det, men man må som et minimum forvente, at de her ting bliver forelagt for dem, det handler om. At borgerne får oplyst, at de bliver registreret.«

Hun påpeger også, at det faktisk også er imod reglerne om persondatabeskyttelse, når SSI sender oplysninger til Vejen Kommune, men at der frem til august i dette tilfælde er gjort en undtagelse.

I JydskeVestkysten forklarer Marcus Gangdal, jurist med speciale i persondataret hos Hulgaard Advokater, at lovgivningen er meget bredt formuleret.

Det er derfor svært at vurdere, hvis man ikke ser på de enkelte sager. Dog kan oplysninger som telefonnumre og navne i vidt omfang videregives, lyder det fra ham.

Om det er lovligt eller ej, så står Anni Grimm tilbage med en dårlig følelse i kroppen, fortæller hun. Hun synes både, opkaldet og registreringen var over hendes grænse.

»Jeg har det dårligt med, at jeg alligevel skal stemples og føle mig nødsaget til at forklare, hvorfor jeg ikke ønsker vaccinen. Jeg vil ikke være et dårligt med det. Det er jo frivilligt.«