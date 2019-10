Fnatmiderne raser i de danske hjem, men ifølge en mor fra Odense er løsningen på problemet en overraskende dyr udgift.

48-årige Annette Lennart Olsen bor i Odense med sin mand og to 18-årige tvillingesønner. Siden august har hele familien været ramt af fnat.

Ifølge Annette blev familien ramt, efter at den ene af sønnerne først var blevet fejldiagnosticeret med psoriasis, som efterfølgende viste sig at være fnat.

Alt imens familien uvidende havde fnatsygdommen inde på livet, lykkedes det de små mider at sprede sig til de øvrige medlemmer i husstanden.

Hvad er symptomerne på fnat, og hvordan smitter det? Symptomer på fnat: Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid.

Kløen starter som regel to-seks uger efter, man er blevet smittet.

Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede en-tre dage efter smitte.

Fnat viser sig desuden som et udslæt med små væskefyldte, rødlige blærer på huden.

Hvis kløen står på i længere tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled. Smitte med fnatmider: Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne. Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

»Da vi rammer august, er vi alle fire ramt af fnat, og vi gennemgår to cremekure med Nix-creme. Men den virker ikke på os, og derfor får vi i stedet en recept på nogle piller, der hedder Stromectol,« siger hun til B.T.

Pillerne, som familien får på recept, har i modsætning til cremen den fordel, at hele kroppen bliver behandlet, hvor cremen kun behandler det område, som smøres ind, fortæller Annette.

Da Annette Lennart Olsen efterfølgende tog på apoteket for at hente pillerne til familien, blev hun dog noget overrasket over prisen.

»De sagde, at pillerne kostede 5.500 kroner. Det er jo en voldsom pris sådan at skulle betale på én gang. Så håber vi godt nok på, at medicintilskuddet dækker 1.400 kroner af prisen, men det er jo ikke penge, vi får i hånden med det samme,« siger hun.

Fnat rammer især på steder som hånden og mellem fingrene. Foto: Shutterstock

På grund af den høje pris frygter Annette nu, at det kan blive noget nær umuligt at komme sygdommen til livs.

»Jeg tør slet ikke tænke på, hvis en enlig mor med tre børn skulle ende i samme situation. Har man ikke råd til medicinen, så udgør man jo også en smittefare for andre. Man er jo helt ræd for bare at give hånd til andre eller sætte sig i en sofa, da man ikke ved, om man bliver smittet,« fortæller hun og fortsætter:

»Og folk er åbenbart pinlige over at indrømme, at de har fået fnat, så de udgør jo en kæmpe risiko, hvis de hverken bliver behandlet eller vil fortælle andre, at de er syge,« siger hun.

Fnat er ifølge sundhed.dk en hudsygdom, som skyldes fnatmider, der graver gange i huden og lægger æg, hvilket forårsager kløe samt røde mærker og blærer på huden.

Og ifølge Annette er det da heller ikke helt problemfrit at være ramt af fnat.

»Vi har skullet tage pillerne med en uges mellemrum, og bagefter skal sengetøj, dyner og alt vaskes og skiftes, så der ikke er risiko for at blive smittet gennem det. Så i de sidste syv dage har vi sovet på gulvet for at gøre rengøringen lidt lettere for os selv,« fortæller hun.

Skal fnatmiderne bekæmpes, så ser Annette Lennart Olsen gerne, at medicintilskuddet bliver justeret, så danskerne får dækket en større del af udgifterne til medicinen.

Hun oplyser, at hun i den forbindelse har skrevet til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke for at gøre ham opmærksom på problemet. Indtil videre er han dog ikke vendt tilbage.