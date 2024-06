Kvinder medvirker i DR-dokumentar, der blandt andet omhandler grænseoverskridende adfærd i "Toppen af poppen".

Vinder af børnenes MGP i 2003 Anne Gadegaard og tv-vært Annette Heick er blandt de kvinder, der medvirker i DR's nye dokumentar "Sexisme i musikbranchen".

Det skriver Ekstra Bladet.

Første afsnit udkommer mandag klokken 06 på DR TV og klokken 21.40 på DR.

Afsnittet hedder "Du skal være ung og fuckable", fremgår det af DR's tv-guide.

I programbeskrivelsen står, at otte ud af ti kvinder har oplevet, at deres grænser bliver overtrådt. Afsnittet varer en time.

- En række etablerede og upcoming kvindelige musikere står frem og fortæller, hvordan de oplever sexisme, og flere fortæller om en ældre mandlig artist, som de oplever, har en grænseoverskridende adfærd over for helt unge kvinder, lyder det.

Afsnit to, der hedder "Nedgjort på toppen", sendes på DR klokken 21.25 tirsdag. Det varer 55 minutter.

- Kvindelige musikere har ikke de samme karrieremuligheder som deres mandlige kolleger. En række kvindelige musikere står frem og fortæller, hvordan de oplever sexismen i musikbranchen.

- De fortæller blandt andet om grænseoverskridende adfærd under produktionen af det kendte og populære tv-program "Toppen af poppen", lyder det i programbeskrivelsen.

DR har ifølge Ekstra Bladet lavet et pressebillede med sammenklip af fotos af nogle af de kvinder, der medvirker i dokumentaren.

Og det er her, at Anne Gadegaard og Annette Heick kan ses.

Også sangeren Stine Bramsen, tidligere medlem af gruppen Alphabeat, medvirker.

Det samme gør sanger og tidligere dommer i X Factor Pernille Rosendahl.

Også komiker og sanger Annika Aakjær er at se på billedet. Det samme er sangeren Mathilde Falch, der er datter af sanger og skuespiller Michael Falch.

Der er også et billede af sanger Signe Svendsen. I 2001 blev hun kendt i den brede befolkning, da hun sammen med Rollo & King deltog i og vandt Dansk Melodi Grand Prix med sangen ”Der står et billede af dig på mit bord”.

Ekstra Bladet har spurgt Impact TV, hvad dokumentaren vil vise.

- Jeg synes, at programmerne nu skal have lov at tale for sig selv. Og så kan seerne efterfølgende selv drage deres egne konklusioner, siger Thomas Heurlin, der er chef i Impact TV, til avisen.

De seneste dage har entertainer Martin Brygmann forsøgt at stoppe dokumentaren i at blive vist ved at anmode om et forbud.

Det afviste Københavns Byret lørdag morgen.

Senere samme dag skrev han i et opslag på Facebook, at han havde været "blind for opfattelsen af min humor", og at det var svært at styre den kvindelige opmærksomhed, der fulgte med hans berømmelse.

Ifølge ham er indholdet i dokumentaren bygget op omkring "tanker, følelser og sexistisk efterrationalisering".

- Indholdet vil ikke efterlade nogen tvivl om, at det er mig, det handler om, ved en simpel søgning på internettet, skrev han i opslaget.

/ritzau/