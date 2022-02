Annette Rishøj tror på, at der er mere mellem himmel og jord.

Hun er selvstændig og driver rengøringsfirmaet Maxi Clean, og så opfatter hun altså sig selv som et spirituelt menneske. Hun beskriver både sig selv og sin familie som fortalere for det, hun kalder »den alternative verden«.

Så da hun begyndte at opleve problemer med sin hanhund, var det ikke unaturligt for hende at tage kontakt til en clairvoyant og dyretelepatør. Men hun tog ikke kontakt til en hvilken som helst dyretelepatør.

Hun kontaktede Berit Højgaard, der indtil for nyligt drev klinik i Odense.

»Vi fik faktisk anbefalet at tage kontakt til Berit, og hun kommunikerede så med vores hanhund. Her fortalte han hende, at han var glad for at bo hos os, men at han havde rigtig ondt i kroppen,« siger Annette Rishøj.

Dyretelepatøren Berit Højgaard fortalte samtidig, at smerterne hos Annette Rishøjs hund stammer fra dengang, hunden var hvalp. Han kommer nemlig fra et kuld på ni hvalpe og var blevet klemt i maven.

»Berit kender os ikke. Hun ved ikke, hvor vi bor, hun har aldrig mødt os, og hun har aldrig mødt vores hund. Derfor må oplysningerne jo komme fra samtalen med vores hund,« siger Annette Rishøj.

Annette Rishøj beslutter sig for ud fra samtalen med Berit Højgaard at tage hunden med til en hundemassør, og her kunne massøren konstatere de samme ting, som Berit Højgaard havde fortalt.

»Vi fortalte ikke massøren om vores session med Berit, men hun fortalte alligevel de samme ting, som Berit havde fortalt. Og det viste sig, at vores hund var skæv i hele kroppen,« siger Annette Rishøj.

Senere benyttede familien sig af Berit igen.

Denne gang var den nemlig gal med en af deres tæver.

»Hun blev ved med at lede os ned i køkkenet, som om hun forsøgte at gøre opmærksom på noget. Det viste sig, at vi havde fået besøg fra den anden side af en vicevært, fordi vi var i gang med et renoveringsprojekt i huset. Men efter Berit tog en snak med viceværten, oplevede vi ikke flere problemer.«

Men er der ikke en chance for, at Berit Højgaard har kunnet søge sig frem til alle de oplysninger om jeres hund og renoveringen af jeres hjem?

»Vi er ikke sådan nogle, der deler alt muligt om vores liv på nettet. Ingen af de her oplysninger står nogen steder. Hun ville ikke kunne finde frem til alt det her om os uden at have kontakt til den anden side.«

Kan du ikke godt forstå, at det kan være svært for nogle at tro på alt det her?

»For personer, der ikke selv tror på den spirituelle verden, kan jeg da godt forstå, at jeg lyder en smule skør, og det er da også noget, der deler vandene,« fortæller Annette Rishøj og uddyber:

»Men jeg bruger ikke clairvoyante for at få svar på, hvornår jeg skal dø og den salgs. Jeg bruger det som en coaching i min hverdag.«

Men ville du ikke kunne få den samme coaching af en uddannet coach eller eventuelt af en psykolog?

»Nej, det ville ikke være det samme. Clairvoyante er født med et klarsyn, som psykologer ikke besidder. Man vil ikke på samme måde kunne få svar på sine spørgsmål af en psykolog.«