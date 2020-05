I slutningen af november 2019 så Annesofie Melgaard Pasfall nogle lokaler på torvet i Kerteminde på Fyn, som hun gerne ville lave en forretning i.

Det bliver efter nogle måneders arbejde til BrasserieLangeGade NR 2. Men spisestedet fik kun lov at have åbent i nogle dage, inden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

Det fortæller Annesofie Melgaard Pasfall tirsdag til B.T.

»Jeg åbnede 5. marts, som jeg skulle. Men få dage efter måtte vi lukke igen, og det har jeg dyb respekt for. Lige nu savner jeg dog en strategi for, hvad der skal ske de kommende uger og fremover.«

Sådan ser lokalerne ud i Kerteminde på Fyn. Vis mere Sådan ser lokalerne ud i Kerteminde på Fyn.

Ejeren af BrasserieLangeGade NR 2 tilføjer, at hun er glad for, hvordan de lokale i Kerteminde tog imod hendes nye koncept.

Men selv om spisestedet var velbesøgt inden lockdownen, vælger Annesofie Melgaard Pasfall at holde helt lukket - også for mad ud af huset.

»Du er en smittebærer, hvis dit køkken er åbent. Og jeg har respekt for de døde og de syge, så jeg tager den fulde konsekvens, og det betyder, at vi ikke kører med takeaway.«

Hun understreger, at ingen af hendes familiemedlemmer eller ansatte har været syge med virussen. Hun har heller ikke selv været ramt af sygdommen.

Nu er tålmodigheden så ved at slippe op for Annesofie Melgaard Pasfall. Og som situationen har udviklet sig de seneste uger, forstår hun ikke, hvorfor brasseriet ikke kan åbne.

»Jeg kigger ud i kulisserne, og her kan jeg se, at isbutikker med 30 mennesker i kø har åbent. Jeg kan maksimalt have 36 gæster i lokalerne. Hvorfor må jeg ikke åbne?«

Ejeren mener ikke, at regeringen kan blive ved med at holde hendes forretning lukket, når hun ingen økonomisk hjælp får. Annesofie Melgaard Pasfall kan nemlig ikke få glæde af regeringens hjælpepakker.

Det skyldes, at hendes forretning havde åbent så kort tid, at hun ikke nåede at kunne præsentere et månedsregnskab.

Annesofie Melgaard Pasfall overtog lokalerne i slutningen af 2019. Foto: Mikael Bo Vis mere Annesofie Melgaard Pasfall overtog lokalerne i slutningen af 2019. Foto: Mikael Bo

Annesofie Melgaard Pasfall siger, at hun har brugt en formue på at bygge brasseriet op. Derfor skal hun snart have nogle svar.

»Vi kan ikke vente længere. Vi skal bruge en strategi for fremtiden. Det vil gavne både gavne den private og offentlige sektor.«

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer næste skridt for genåbningen af Danmark i løbet af de kommende dage. Derfor holder Annesofie Melgaard Pasfall og mange andre erhvervsdrivende vejret lige nu.

Skulle meldingen fra statsminister være negativ, så ændrer det ikke på brasseriets situation. Der bliver ikke åbnet for takeaway, uanset om der skal være lukket længere end til 10. maj.

Mette Frederiksen forventes at melde ud om den næste genåbningsfase i Danmark i løbet af de kommende dage. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mette Frederiksen forventes at melde ud om den næste genåbningsfase i Danmark i løbet af de kommende dage. Foto: Bax Lindhardt

Siden Danmark lukkede ned 11. marts, har Annesofie Melgaard Pasfall været uden ansatte. Det håber hun dog kun er midlertidigt.

»Jeg valgte at fyre alle mine medarbejdere, men jeg sagde, at de kunne beholde nøglerne, fordi der var et arbejde til dem, når vi åbnede igen. Det tilbud håber jeg, de tager imod.«

Ejeren af BrasserieLangeGade NR 2 siger afsluttende, at hun hele tiden har haft fuldt forståelse for situationen og for, at Danmark skulle lukkes ned.

Brasseriet serverer kun mad, der er lavet på lokale råvarer. Du kan blandt andet få smørrebrød, burger og rødspætte.