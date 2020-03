Ansatte i danske supermarkeder knokler lige nu løs for at sikre mad, drikke og toiletpapir til danskerne.

Nu risikerer medarbejderne at skulle arbejde på to fridage i påsken.

Det har fået fagforbundet HK Handel til at reagere.

»Det er en hån mod medarbejderne. Vi bliver alle bedt om at være hjemme og undlade at holde påskefrokoster. Derfor er det vanvittigt, at man nu tager to af de hårdt tiltrængte fridage, som vores medlemmer trænger til,« siger Kate Ziegler, der er formand for HK Handel Nordjylland.

Kasseassisten i SuperBrugsen i Oksbøl Annemette Fast Christensen mener ikke, at det er i orden, at hun og hendes kolleger mister deres fridage i påsken. Det samme mener hendes fagforbund HK. Foto: Privatfoto Vis mere Kasseassisten i SuperBrugsen i Oksbøl Annemette Fast Christensen mener ikke, at det er i orden, at hun og hendes kolleger mister deres fridage i påsken. Det samme mener hendes fagforbund HK. Foto: Privatfoto

Kritikken kommer, efter erhvervsminister Simon Kollerup (S) i sidste uge gav supermarkederne dispensation fra lukkeloven, så de kan holde åbent i påskedagene.

Det betyder, at supermarkederne nu holder åbent skærtorsdag og 1. påskedag. Tiltaget skal sikre færre handlende ad gangen og dermed mindske risiko for smittespredning af coronavirus.

En af dem, der kan risikere at skulle på arbejde, er Annemette Fast Christensen. Hun arbejder som kasseassistent i SuperBrugsen i Oksbøl:

I et brev til erhvervsminister Simon Kollerup (S), som er offentliggjort på Facebook, skriver hun blandt andet, at den udvidede åbningstid rammer de mindre købmandsbutikker, som normalt er ene om at holde åbent i påskehelligdagene.

‘At ofre os for profit over et par helligdage - det kan I simpelthen ikke være bekendt!,' skriver hun.

Er det en hån mod de butiksansatte, at de skal arbejde på to fridage i påsken på grund af corona

'I den SuperBrugsen, hvor jeg arbejder, har folk allerede ydet en helt fantastisk indsats. De har arbejdet nat og dag for at sørge for, der er varer på hylderne,' skriver hun.

De inddragede fridage for de butiksansatte har fået HK Handel til at lave en kampagne, hvor fagforbundet udtrykker forargelse over, at de ansatte ikke kan få lov til at holde fri på helligdagene i påsken. Kampagnen kører i dagblade og på sociale medier.

Sektorformand for HK Handel Per Tønnesen kalder ansatte som Annemette Fast Christensen for 'en af hverdagens helte’.

»De ansatte i detailbranchen har allerede ydet en kæmpe indsats. Men de er trætte og stressede, fordi de dagligt er udsat for smittefare,« siger han.

Coronakrisen gav tidligere på måneden anledning til hamstring. Her er det Netto på Tagensvej i København. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Coronakrisen gav tidligere på måneden anledning til hamstring. Her er det Netto på Tagensvej i København. Foto: Thomas Lekfeldt

»Kunderne har rig mulighed for at handle ind. De har fra syv morgen til 22 aften alle hverdage i påskeugen og lørdag. Jeg kan slet ikke se, at der er et behov for at holde åbent i påsken,« siger Per Tønnesen.

Salling Group, der ejer blandt andet Netto og Føtex, mener ikke, at kritikken er berettiget.

»Vi er helt uforstående over for, at HK ikke prioriterer sikkerheden, som er helt afgørende for vores medarbejdere og kunder. Ved at sprede handlen ud over flere dage og flere butikker kan vi minimere smittespredningen, hvilket netop også er grunden til, at regeringen har valgt at suspendere reglerne og tillade, at alle kæder må åbne deres butikker,« skriver pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen

»Vi vi ved om nogen, at der er behov for fridage. Derfor er vi også glade for, at vi kan bemande butikkerne alene med medarbejdere, som viser interesse for at komme på arbejde og dermed være med til at gøre en forskel også hen over påsken,« skriver han.