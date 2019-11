Nu advarer Annemarie Rødby andre og opfordrer alle til at tjekke med deres a-kasse.

Hvis man har betalt ind til efterlønnen i mange år, har man ret til at gå på efterløn nogle år før folkepension.

Men forestil dig så, at du er klar til at gå på efterløn, og så du finder ud af, at du faktisk ikke har betalt ind til efterlønnen i næsten ti år. Og så er det økonomiske grundlag pludselig væk.

Det er sket for 63-årige Annemarie Rødbro fra Aarhus, fortæller DR Østjylland.

Nu advarer hun andre mod at komme i samme situation.

»Jeg fik selvfølgelig et chok og mistede helt jordforbindelsen. Jeg var virkelig forvirret i den første uges tid,« forklarer Annemarie Rødbro.

Da chokket havde fortaget sig, gik hun i gang med at opklare, hvad der var sket. Og fejlen var simpelthen opstået under et fagforeningsskift.

Da pædagogernes fagforening BUPL for ti år siden overtog hende som medlem fra Socialpædagogernes Landsforbund, var der en medarbejder, der manuelt satte kryds ved, at der ikke skulle betales til efterløn.

Annemarie Rødbro opdagede ikke fejlen. Hun tænkte bare, det var billigere at være BUPL-medlem.

»Der er nogen, der vil sige, at jeg har været et fjumrehoved, og det burde jeg virkelig have styr på. Men jeg synes ikke, at det har været nemt at gennemskue.«

Undervejs er Annemarie Rødbro skiftet tilbage til sin oprindelige fagforening, Socialpædagogernes, men heller ikke her har nogen gjort hende opmærksom på, at hun ikke har betalt til efterløn i næsten ti år.

Hun har ellers ofte været i kontakt med sin a-kasse og undrer sig.

»At der ikke er en eneste gang, hvor a-kassen har spurgt om mit cpr-nummer, så de lige kunne tjekke, om jeg betalte til efterlønnen…«



Så havde der nemlig været tid til at skifte strategi for Annemarie Rødbro.

»Hvis jeg for fem år siden havde vidst, at jeg ikke får efterløn, så kunne jeg jo have lagt tingene til rette efter det. Det er det, jeg synes er en svinestreg.«

Konsekvensen er nu, at hun efter en ledighedsperiode er ved at falde ud af dagpengesystemet og altså ikke har sin efterløn at falde tilbage på. Så nu er det enten at finde et fast arbejde. Eller ende på kontanthjælp.

»Jeg havde forestillet mig, at jeg stille og roligt skulle begynde på min efterløn. Jeg følte mig temmelig udbrændt efter at have været pædagog i mange år.«

Den uheldige kvinde er ved at vænne sig til, at fremtiden ser anderledes ud end forventet, men hun har et godt råd til andre:

»Tjek! Tjek! Tjek! Det har jeg sagt til folk, lige siden jeg fandt ud af det: Tjek om du betaler til din efterløn. Det er supervigtigt. Og man får ingen hjælp,« siger Annemarie Rødbro.

Det var en medarbejder i BUPL’s a-kasse, der krydsede af det forkerte sted, og det beklager a-kassechef Birgitte Rødsgaard Chemnitz meget.

»Det er vi oprigtigt kede af og ærgerlige over. Og det er udtryk for, at der er sket en menneskelig fejl,« siger hun til DR Østjylland.

Men a-kassen kan ikke umiddelbart hjælpe det uheldige medlem.

»Vi har stor forståelse for, at hun oplever at være i en rigtig problematisk og svær situation. I den type sager er der mulighed for at klage. Så vi afventer afgørelsen i den igangværende sag fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,« siger Birgitte Rødsgaard Chemnitz.

Det var kun et kort besøg, som Annemarie Rødbro havde i BUPL. I dag er hun medlem hos Socialpædagogerne, som kender hendes sag. Her siger a-kassechef Palle Hansen.

»Ud fra en rent menneskelig vurdering kan der være et stort misforhold mellem den lille ting, som vi eller medlemmet måske har gjort forkert, og så de store konsekvenser, det har for medlemmet. Det kan godt virke noget urimeligt, at så små ting skal have så fatale konsekvenser.«

Annemarie Rødbros sag er nok sjælden, men Socialpædagogerne har i oktober haft en lignende sag fra Fanø.

Situationen er den samme, men klagen er afgjort og også den efterfølgende ankesag. Og Ankestyrelsen slår fast, at det er folks eget ansvar at holde øje med deres egen økonomi.

»Vi skal stå på mål for alle de regler, der er i Arbejdsløshedsloven. Både dem, vi godt kan lide, og dem, vi måske godt kunne tænke os var anderledes,« siger a-kassechef hos Socialpædagogerne Palle Hansen.

Men Annemarie Rødbro finder det uretfærdigt, at hun skal straffes for en fejl, som en anden har begået.

»Det er jo en medarbejderfejl. Og får det konsekvenser for den medarbejder? Nej, vedkommende er anonymiseret. Det er mig som medlem, der står med alle problemerne.«