63-årige Annemarie Larsen vender hver en krone for at få råd til at trække vejret.

Hun har astma og er dybt afhængig af ilt i alle døgnets timer. Især når hun bliver ramt af et astmaanfald, klynger hun sig til sit eldrevne iltapparat.

For når anfaldene rammer, stiger hendes iltmætning også – og den stigning koster nu kassen.

»Min elregning er steget med 3.000 kroner udelukkende på grund af iltapparatet,« siger Annemarie Larsen, der er førtidspensionist og derfor ikke har mange penge at rykke rundt med.

De stigende energipriser og inflationen har ramt de fleste danskere på pengepungen. Mange skruer ned for varmen og tænker en ekstra gang over, om man har husket at slukke lyset.

Men Annemarie Larsen har ikke samme mulighed for at spare på sin stigende elregning.

»Jeg kan ikke skrue ned for mit iltapparat, for så dør jeg sgu,« siger hun.

Hun er derfor nødt til at spare alle andre steder.

»Jeg kan blive nødt til at sløjfe min fysioterapeut, hvis jeg ikke længere har penge til transporten frem og tilbage. Det kan nærmest ikke blive mere sort, end det er nu,« fortæller hun.

Annemarie Larsen får af Hvidovre Kommune betalt 2 liter ilt, som er hendes normale iltmætning. Hvis hun ilter mere end 2 liter, betaler hun selv prisen.

Og med et skrantende helbred og tiltagende astmaanfald, der får hendes iltmætning helt op på 11 liter, er hun meget bange for fremtidige regninger, hvis energipriserne fortsat stiger.

»Hvis det bliver ved på den her måde, er der grænser for, hvor længe jeg har nogen penge at bruge af – og så har jeg ingen anelse om, hvad jeg skal gøre. I værste tilfælde må jeg lade være med at spise noget,« siger hun.

Annemarie Larsen håber, at andre i samme situation kan få den hjælp, de har brug for – blandt andet ved at få betalt den ilt, de er afhængige af for at kunne overleve.

Hun har selv rakt ud efter hjælp til regningen, men fortæller, at hun endnu ikke har fået tilbudt den.

»Jeg krydser bare fingre for, at jeg ikke får flere astmaanfald, så jeg har råd til at dække mine udgifter,« fortæller hun.

B.T. har kontaktet Hvidovre Kommune for at høre, om man som dansker med en sygdom selv skal betale for den stigende elregning, der blandt andet kan falde som konsekvens af at kunne trække vejret.

'Kommunen behandler ansøgninger om tilskud til elregningen for borgere, der på grund af en funktionsnedsættelse eller sygdom får en højere elregning, fordi ens hjælpemiddel eller behandling kræver strøm. Om man kan få den økonomiske hjælp, afhænger af den individuelle og konkrete situation.'

'At tilskud til el- og varmeregningen bevilges som en enkeltydelse, betyder også, at man skal søge på baggrund af den konkrete elregning. Man kan altså ikke få en bevilling én gang for alle,' oplyser de i et skriftligt svar til B.T.