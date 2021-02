»Religiøs mobning fra intolerante muslimer er et udbredt problem. Jeg har selv oplevet det.«

Sådan lyder titlen på et debatindlæg, som Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Lars Aslan Rasmussen, tidligere på ugen fik bragt i Kristeligt Dagblad.

Her fortæller folketingsmedlemmet om sine erfaringer med religiøs mobning op gennem sin skolegang.

Mens de fleste nok læste debatindlægget med nysgerrighed og følelsen af sympati for Lars Aslan, gik der helt andre tanker gennem hovedet på 41-årige Anne Mejlhede på Fyn.

Her var tanken nemlig: 'Skulle det komme fra lige præcis ham?'.

For at forstå den tanke og koblingen mellem de to skal vi skrue tiden tilbage til 1995.

Dengang startede en ung, mørkhåret Anne Mejlhede på gymnasiet Metropolitanskolen i København.

Den første introuge husker hun som god og sjov, men så kom der en ny dreng ind i klassen.

Anne Mejlhede i gymnasietiden Vis mere Anne Mejlhede i gymnasietiden

En snaksagelig dreng med politikerdrømme. En rigtig ledertype.

Lars Aslan Rasmussen.

»De første dage syntes jeg faktisk, det var synd for ham, at han ikke havde været med til introugen, men det ændrede sig hurtigt,« fortæller Anne Mejlhede i dag til B.T.

En morgen skulle læreren nemlig læse elevernes navne op fra protokollen, og deri fremgik Annes mellemnavn, Birthe, også.

Så da læreren med autoritær stemme sagde Anne Birthe Mejlhede, grinte klassekammeraterne, og så kunne Anne ellers fortælle, at det altså ikke var et navn, hun ville kaldes, da hun var blevet mobbet med det i folkeskolen.

»Jeg hadede det. Folk hed meget normale navne som Bente, Tina og Julie dengang, og folk syntes, at Birthe var sjovt, så jeg var blevet drillet meget med det,« husker Anne.

Opfordringen var der dog særligt én, der ikke tog til sig. Faktisk tværtimod.

Lars Aslan kastede sig nemlig, ifølge Anne, som en grib over hende.

Her er Anne og Lars Aslans gymnasieklasse. Førstnævnte står helt oppe til venstre. Sidstnævnte to rækker længere henne. Foto: Privatfoto Vis mere Her er Anne og Lars Aslans gymnasieklasse. Førstnævnte står helt oppe til venstre. Sidstnævnte to rækker længere henne. Foto: Privatfoto

»Han kunne se, jeg syntes, det var ubehageligt at blive kaldt Birthe, så han gav den gas. Han var ligesom lederen af en gruppe med et par drenge, og da jeg kom ind i klassen en dag, havde de skrevet Birthe på mit bord. Det var pinligt, og jeg var dybt ulykkelig,« siger hun.

Anne fortæller, at Lars Aslan var en populær dreng i gymnasiet. Han blev elevrådsformand og talte uden problemer til store forsamlinger.

Selv begyndte Anne at sætte sig foran i klasse for at slippe for Lars Aslans bemærkninger, der nu var en hyppig ting, men aldrig slap hun helt for det.

»Han var altid ubehagelig og gik og lavede stikpiller. Så ja, han ødelagde min gymnasietid, og i mange år efter kæmpede jeg med, at jeg ikke kunne holde oplæg foran folk. Hans mobning havde sat spor i mig,« siger Anne.

Anne valgte for et par år siden at skrive en kommentar på Lars Aslans Facebook-profil, hvor hun mindede ham om den mobning, hun følte, at han udsatte hende for.

»Måske det ikke var det rigtige medie at gøre det, men han valgte så også bare at blokere mig fra både sin offentlige og private profil med det samme,« fortæller Anne.

Og det virker til, at Lars Aslan bestemt ikke ønsker at forholde sig til Annes beskyldninger.

B.T. ville nemlig meget gerne høre, om politikeren kan genkende Annes beskrivelser, og give ham muligheden for at komme med sin egen udlægning, men på trods af talrige henvendelser over flere dage, har socialdemokraten ikke givet lyd fra sig.

Anne synes dog, det er vigtigt at få hendes fortælling ud.

»Jeg synes, at Lars Aslan altid er den der gode og hellige mand, og denne gang handlede det så om religiøs mobning. Men når jeg så ved, at han har mobbet mig, så føles det sgu lidt forkert. Især når han så slet ikke vil forholde sig til det her,« siger hun.