Mens Anne Thorsen gik tur på stranden ved Bøgsted Rende i Thy, med vind i håret og havet i baggrunden, forvandlede situationen sig lynhurtigt til en anden og langt mere alvorlig.

Det fortæller Anne Thorsen til B.T. fredag om situationen, der udspillede sig torsdag.

»Jeg nåede ikke at tænke så meget over det. Jeg fik hevet mig selv op og hev min søn bagefter, mens jeg holdt ham i hånden.«

For hvad familien ikke vidste, var, at de havde bevæget sig ud i noget, der ved første øjekast så uskyldigt ud – men kunne ende grueligt galt. Et område med kviksand.

Sidste bevægede en mand sig ud i kviksand, hvilket var ved at ende galt.

Anne Thorsen gik sammen med sin søn et par meter bag sin mand og ældste søn, som selv havde passeret samme område sekunder før. Af den årsag tænkte Anne Thorsen ikke yderligere over situationen, før hun mærkede forandringen:

»Jeg gik med min søn i hånden, og da mærkede jeg, at han forsvandt. Han sank i. Han tog hårdt fat ved min hånd, og så lå han nede i kviksandet. Det var lidt chokerende.«

Anne Thorsen tog selv et ekstra skridt, hvorefter hun sank i fra midten af lårene og ned. Hendes søn derimod havde sand omkring sig fra livet og ned.

Forklaringen på kviksandet skal findes i kombinationen af smeltevand fra klitterne og havvand fra Vesterhavet. Anne Thorsen er ikke den eneste, der oplevede det i løbet af dagen.

Nordjyske beskrev torsdag, at flere har fået en forskrækkelse over sandet, hvorfor et område på mellem 70 og 100 meter blev afspærret fredag morgen.

Det meldte Midt- og Vestjyllands Politi ligeså.

»Strandfogeden oplyser, at det kan være forbundet med fare at færdes på stranden ved Bøgsted Rende, der hvor åen løber ud i havet. Kviksand skyldes meget vand i sandet. Afspærring etableres,« lød meldingen på Twitter.

Det er ikke et uset fænomen, at områder med kviksand kan opstå. Og tilmed ende i farlige situationer.

Sidste år gik det helt galt for en hundelufter, der – også i Thy – med ét faldt i kviksand og sank så dybt, at hovedet endte under sandet. Med hjælp fra en vaks medborger og en storstilet redningsaktion slap han med livet i behold, skrev DR i februar sidste år.

Så galt endte det heldigvis aldrig for Anne Thorsen og hendes søn. Hun fik, som hun selv beskriver det, lagt sig ned og kravlede op. Sekundet senere fik hun sin søn op.

»Han havde helt tilfældigt gået og snakket om det lige inden. At han havde hørt én tale om kviksand, og lige i dét skete det,« siger Anne Thorsen om sig selv og sønnen.

Heldigvis mistede familien hverken sko eller andre ejendele. Men sønnen Johan slap ikke uden en forskrækkelse.

»Han var ret bange og ked af det bagefter, og vi havde da ikke lyst til at gå dér igen.«

»Men mere har det heller ikke betydet. Vi går tur på stranden lige nu, og det er også vigtigt, at han ikke skal være bange for at gå her.«

Men er man ikke mere påpasselig og kigger mere ned?

»Jeg går helt sikkert og passer ekstra på. Og hvis jeg mærker, at sandet er blødt, så går jeg et andet sted hen,« lyder det afsluttende fra Anne Thorsen.