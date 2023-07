For Anne Nielsen på 74 år er ansøgningen om varmecheck på 6.000 kroner endt som et regulært mareridt.

Hun søgte om varmechecken 19. marts i år, men hun har fortsat ikke set en krone.

»Det er virkelig en forfærdelig situation for min økonomi. Jeg bor til leje i en to-værelses lejlighed til 8.000 kroner om måneden, og varmeregningen er bare blevet sat op,« siger Anne Nielsen, der er pensionist.

Annie Nielsen har da også været hårdt ramt af især de seneste måneders store varmecheck-kaos.

Og fredag kulminerede det hele, da hun hun fredag 7. juli klokken 10.39 modtog en mail fra en fuldmægtig i Energistyrelsen, hvor der står, at de endnu ikke er nået til behandlingen af hendes ansøgning.

'Vores sagsbehandlere behandler ansøgningerne løbende. Men da vi har modtaget rigtig mange ansøgninger, betyder det, at der kan gå nogen tid, før de når til netop din ansøgning. Vi skal beklage den forlængede sagsbehandlingstid,' står der i mailen fra den fuldmægtige i Energistyrelsen.

Anne Nielsen, der bor i Virum på Nordsjælland, er rystet over den besked.

»Jeg kan slet ikke få det til at løbe rundt, og jeg undrer mig meget over det her,« siger hun.

Lad os gennemgå kaosset siden Anne Nielsen sendte sin ansøgning om varmecheck i marts:

22. maj kom det frem, at 13.800 husstande ved en fejl havde fået udbetalt en varmecheck.

Fejlen betød, at der var blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget.

»Vi har haft stor opmærksomhed på at sikre den rette datahåndtering og har foruden vores egen gennemgang haft Deloitte til at gennemgå metoden til udsøgning af data,« lød det fra direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw i en pressemeddelelse.

De forkerte udbetalinger betød så, at flere tusinde, der skulle have haft varmechecken i maj, fik udsat det.

I juni skete der igen en fejl, der betød, at udbetalingerne endnu en gang måtte udsættes.

»Udbetalingen i juni blev forsinket på grund af en teknisk udfordring i infrastrukturen, som betød, at udbetalingsfilen ikke kunne dannes,« skrev en presserådgiver hos Energistyrelsen i en mail til B.T.

Og endelig er det fredag kommet frem, at også en indtil videre ikke offentliggjort del af de manglende varmechecks, ikke bliver udbetalt i september, men først på et senere tidspunkt.

Energistyrelsen er nemlig kun kommet igennem 1/3-del af ansøgningerne om varmechecken, og det kan ikke nåes at komme igennem hele ansøgerfeltet inden september.

»Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår den finder sted, da det afhænger af, hvordan sagsbehandlingen af de resterende ansøgninger forløber, herunder om der er behov for at indhente yderligere dokumentation for at kunne vurdere, om lovens kriterier er opfyldt,« skriver Energistyrelsen fredag i en mail.

Anne Nielsen må bare krydse fingre for, at hun er en af de ansøgere, der får varmecheck i september.

»Det er menneskeligt at fejle, men det er helt grotesk med det forløb,« siger hun.