Du vågner, står op og hopper i vandet. Svømmer en tur, sætter dig i solen og drikker morgenkaffen.

Forestil dig så, at du kan gøre det hver eneste dag. Det er ikke ferie – det er hverdag.

Og det er snart virkeligheden for parret Rasmus Hamann og Anne Jensen, der om en måneds tid stævner ud fra Marselisborg Lystbådehavn og sætter kursen mod verdenshavene – på ubestemt tid.

De efterlader gode job i høje stillinger, familie og venner, fordi de vil prøve noget helt andet. Det er ikke længere karriere, de jagter. Det er friheden.

»Vi vil prøve at undersøge, hvordan man ellers kan leve, og hvordan man ellers kan have en hverdag, der ikke er den klassiske 8-16,« forklarer parret til B.T. på båden i Marselisborg, der inden længe skal sejle dem over Atlanten og verden rundt.

De er begge relativ nye sejlere. Sejlbåden 'La Louve', der betyder hunulv på fransk, købte de i 2019. De sagde deres lejlighed op og solgte stort set alt, de ejede. Møbler, nips, køkkengrej.

I godt to år nu har de sammen boet på de maks. 30 kvadratmeter på havnepladsen i Aarhus.

»Det var en stor downsize, og på Marie Kondo-maner sagde vi tak til vores ting, og så gik vi all in. Vi gamblede,« fortæller Rasmus Hamann.

»Det var lidt skræmmende, men jeg er ikke bange for at gamble, at komme af med mine ting og være lidt fri. Det lyder måske lidt højpandet og filosofisk, men det er det ikke.«

Båden, der skal sejle dem jorden rundt, er en Beneteau 423 fra 2004. Foto: Privatfoto

Mange andre drømmer om mursten og det hvide stakit med pelargonier i forhaven. Men Anne og Rasmus har aldrig drømt om at købe et stort hus og lege far, mor og børn.

I stedet drømmer de om at drage på eventyr, tanke oplevelseskontoen fuldstændig op og finde ro.

Derfor har de heller ikke lagt en plan for, hvor lang tid de skal være afsted.

»Det er den ultimative frihed for os begge to. Nu tager vi afsted, og så ser vi. Måske er det supertræls om halvandet år, måske er det stadig fedt om 15 år,« siger de.

Rasmus Hamann er business partner i mediebureauet Mindshare, og Anne Jensen er bæredygtighedschef i fodboldklubben AGF.

Hver måned lander der en god lønpose i deres lommer, men den bliver også noget mindre fremover.

»Vi er topprivilegerede, fordi vi kan vælge at gøre det her. Men det har også været hårdt arbejde at komme derhen,« forklarer de.

Den opsparing, de har arbejdet på i mange år, rækker til fire-fem år til søs, har de regnet ud. Men de har også aftalt med deres arbejdspladser, at de som digitale nomader kan holde fast i nogle af deres opgaver.

Rasmus Hamann skruer gevaldigt ned for timerne, mens Anne Jensen fortsætter som ekstern konsulent.

Samtidig har de en masse planer og forestillinger om, hvordan de kan tjene penge undervejs.

»Jeg tror ikke, at det alle dage er fedt at vågne op og tænke: 'Okay, der er ingenting, jeg skal.' Det er også fedt at have noget, man skal. Men det er jeg ikke så bekymret for, vi skal nok finde på noget,« forklarer Anne Jensen.

Selvom de glæder sig til at komme afsted, så bliver det vemodigt at skulle efterlade familie og venner hjemme i Danmark.

Parret har under navnet 'The Rookie Sailors' også lavet en blog, en Instagram-profil og en Facebook-side, hvor man kan følge med i deres nye liv.

Turen går fra Aarhus ned gennem Kielerkanalen til Middelhavet, på et tidspunkt derefter over Atlanten videre til Panama og Fransk Polynesien. Resten finder de ud af hen ad vejen.

Er det slet ikke naivt at tro, at det her kan blive alt det, I har drømt om og forestillet jer?

»Nej, det tror jeg ikke. Vi er helt opmærksomme på de udfordringer, problemer og risici, der følger med. Men jeg er åben over for at se, hvad det bringer, og jeg tror på, det bliver godt,« siger Anne Jensen.

»Det er ikke ferien, vi søger, så det behøver ikke være uproblematisk.«

Men der er ingen tvivl om, at det hårdeste – udover at skulle undvære venner og familie – bliver sejladsen, fortæller de. Det er rigtig sjovt at sejle, når vejret er godt, men når det er dårligt, så er det en helt anden sag.

Derfor har parret forsøgt at forberede sig så godt som muligt med 'heavy weather'-sejlkurser og udvidede redningskurser.

»Det lyder som noget lækkert og ferie, men der er ingen tvivl om, at det, vi gør, er pissefarligt,« forklarer Rasmus Hamann.

Vejret kan blive meget dårligt midt ude på havet, de kan komme til at sejle på en tabt container, få bidt roret i stykker af spækhuggere eller gå på grund og ødelægge båden.

»Når man står om natten og styrer, og du ikke kan se en skid ud over nogle mærkelige lys fra store containerskibe, og det er pissekoldt og blæser, så bliver man bange.«

Det endelige farvel siger de til familie og venner engang i midten af juni. Inden da når de at holde en stor bryllupsfest, når de 28. maj bliver viet på havnen.