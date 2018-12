Det har været hårdt, men nødvendigt for 47-årige Anne Søgaard at nægte sin søn hans højeste ønske til jul.

For den 11-årige dreng er ifølge den bekymrede mor blevet afhængig af computerspillet 'Fortnite', og derfor har hun helt forbudt ham at spille spillet i hjemmet.

»Han største julegaveønske var at få lov til at spille 'Fortnite' igen. Hele klassen spiller det, og det fællesskab er han ikke en del af mere. Han syntes, at hans mor var den ondeste i hele verden, fordi jeg nægtede ham det, og det gjorde stort indtryk på mig,« siger Anne Søgaard til B.T. og fortsætter:

»Det var rigtig svært, og jeg tænkte, om han skulle have lov til at spille bare lidt. Men jeg vil ikke sidde i den situation igen, at han bliver afhængig.«

Sådan ser det ud, når spilleren bevæger sig rundt i 'Fortnite'-universet. Foto: YouTube Vis mere Sådan ser det ud, når spilleren bevæger sig rundt i 'Fortnite'-universet. Foto: YouTube

I et debatindlæg i Politiken opfordrer inklusionskonsulenten til, at forældre er opmærksomme på computerspillets skyggeside.

For i en periode på omkring ni måneder mistede hun sit barn til det populære spil. Sådan følte Anne Søgaard det i hvert fald.

»Jeg synes, det har været et kæmpe problem. Han kunne nærmest ikke andet end at sidde og spille hele tiden. Det var også blevet lidt af en sovepude for os, fordi vi så kunne arbejde uforstyrret. Men da han ikke ville spille fodbold mere, blev jeg bekymret.«

»Pludselig var der ikke det nærvær, der plejede at være. Når jeg sagde, at vi skulle lave noget sammen, viste han ingen interesse. Jeg blev magtesløs og følte mig som en dårlig mor. Den dreng, jeg kendte, var der ikke mere. Det føltes, som om der havde været en og tage ham,« fortsætter hun.

Den 11-årige ændrede karakter af at spille, fortæller Anne Søgaard.

»Han reagerede som en afhængig, han blev vred, gal og aggressiv, når han ikke fik lov til at spille. Jeg havde aldrig set ham sådan inden.«

»Hvis vi sagde 'nej' til ham, kunne han finde på at smide med controlleren, løbe gennem stuen, kaste med stolen og sidde på sit værelse i to timer og være sur,« siger hun.

En morgen opdagede Anne Søgaard, da hun stod op klokken 6.15, at hendes dreng var stået endnu tidligere op. For at spille 'Fortnite'. Problemet stod nu lysende klart.

»Jeg så en lille dreng sidde der og være afhængig. Han sagde: 'Jeg kan ikke gøre for det,' så tydeligt, som han nu kunne, og det blev klart for mig, at nu var det nok. Vi måtte sige stop, fordi han fik det så skidt af det. Han græd og kunne ikke sove.«

Løsningen på afhængigheden blev at opstille regler for den 11-årige.

'Fortnite' må nu kun spilles, når han besøger venner. Først når han bliver ældre, kan han igen spille spillet hjemme. Indtil da er han for ung til at håndtere spillelysten, lyder det fra hans mor.

»Vi sad rundt om morgenmaden og sagde, at vi skulle passe på ham, og at det havde taget overhånd. Der skulle gå en længere periode, hvor det var ude af vores liv. Det kunne han godt se, men han ville ikke acceptere det,« siger hun om den morgen, hvor hun og hendes mand opstillede 'Fortnite'-forbuddet.

Det har dog indtil videre været en succes.

»Vi oplever, at vi har fået vores barn tilbage. Om en time skal vi eksempelvis på banerne og spille fodbold,« siger hun.