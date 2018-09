Ikke en, men hele tre gange er Anne Mette Barfods sibiriske kat blevet beskudt. Senest var onsdag morgen, og nu advarer den 48-årige katteejer på Facebook andre mod lignende episoder.

'Vores dejlige sibiriske kat kom i denne uge hjem med et skudsår i siden efter en luftbøsse. Røntgenundersøgelse hos dyrlægen viste et hagl 9 cm inde i kroppen tæt på hjertet. Skuddet er affyret på tæt afstand med det formål at dræbe!,' skriver Anne Mette Barfod fra Farum.

Anne Mette Barfod fortæller til B.T., at hun onsdag morgen studsede over, at katten Pushkin slikkede sig på siden, hvorefter hun selv undersøgte det og fandt et skudhul. Med det samme dyrlægen åbnede, tog hun sin kat til nærmere undersøgelse.

»Rent faktisk kunne dyrlægen se, at han havde tre haglpatroner siddende. Hvornår de andre er kommer, ved jeg ikke,« siger Anne Mette Barfod.

Anne Mette Barfod har kontaktet politiet omkring episoden, men hun har ingen idé om, hvem der står bag skuddene med haglbøssen.

»Der er en person i området, der tilsyneladende jager ham ud af grunden. Men vi ved jo ikke, hvor det sker henne. Han (katten, red.) er jo ude af syne,« siger Anne Mette Barfod, der er økonomidirektør i Dansk Flygtningehjælp.

Udover at Anne Mette Barfod vil advare andre i sit lokalområde, vil hun opnå to ting med sit opslag.

»For det første vil jeg høre om, der var andre, der havde oplevet det samme. For det andet vil jeg gerne skabe opmærksomhed omkring det. Hvis personen, der har gjort det, læser med, skal personen vide, at der er mennesker bag, der bliver kede af det,« siger Anne Mette Barfod.

Anne Mette Barfod har fået en del støttende kommentarer til sit opslag. Dog er der få, der mener, at det er hendes eget ansvar at holde katten på matriklen. Det er hun ikke enig i.

»Du kan ikke hegne din haven ind for katten, da det kan kravle over. Så skal hele din have overdækkes, eller katten skal holdes inde. Det duer ikke,« siger hun.

Katten Pushkin har ikke fået opereret haglet ud, men skal om et halvt år til tjek for at sikre, at det ikke borer sig fast i katten. Torsdag er Pushkin stadig påvirket.

»Han har det ikke så godt. Han har ubehag og smerter, men han skal nok overleve,« siger Anne Mette Barfod.