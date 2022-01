Anne Mette Bergmann skulle ud på sin sædvanlige gåtur i det lokale naturområde i Svenstrup, hvor hun bor.

Men tirsdag morgen blev hun akkompagneret af en uventet gæst.

»Jeg stod pludselig et stykke væk fra et dyr, jeg troede var en ræv. Så tænkte jeg, at jeg lige ville tage et billede, så jeg kunne vise det til min mand, når jeg kom hjem,« fortæller hun og fortsætter:

»Så kom jeg hjem og sagde 'jeg så lige Mikkel Ræv på min gåtur i dag'. 'Nå', svarer han så, kigger på billedet og siger 'det er ikke Mikkel Ræv. Det er en ulv'.«

Anne Mette Bergmanns mand er jæger og sendte tilmed billedet til sine jagtvenner for at få bekræftet det.

Det kom bag på hende, men hun er ikke bange for at gå turen igen.

»Jeg skal ud at gå ruten igen i dag, det er bare sådan en god måde at få motion på. Den er der nok heller ikke igen i dag, den strejfer jo nok lidt rundt.«

Det havde da heller ikke føltes faretruende, da hun stod i situationen. Ulven havde blot luntet rundt, stoppet op og kigget lidt tilbage på hende, mens hun tog sine billeder. Og så forsvandt den ind i krattet igen.

»Jeg var slet ikke nervøs, men det var jo nok også fordi, jeg troede, det var en ræv,« griner Anne Mette Bergmann og tilføjer:

»Havde jeg vidst, hvad det var, var jeg nok gået den anden vej.«

Parret har nu sendt billederne ind til Naturhistorisk Museum, der kortlægger hvor i landet, der er set ulve.

Derudover har hun delt det på byens Facebook-side, hvor flere borgere kunne fortælle, at de også havde set ulve i området.

»Nogle lagde billeder op af, at den var gået gennem deres villakvarter. En mand sagde, at han var glad for, at jeg fortalte om det. For da han havde sagt, at han havde set ulve i området, havde ingen troet på ham,« siger Anne Mette Bergmann.

Flere var bekymrede i Facebooktråden, selvom Anne Mette Bergmann ikke er bange. Hun synes dog om løsningen med Naturhistorisk Museums ulvekort.

»Så kan man jo i det mindste lokalisere deres færden.«