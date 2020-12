44-årige Anne Mette Christiansen var i dyb chok.

Mandag klokken 08.57 ringede en læge pludselig til hende med den værste melding, hun nogensinde har fået.

»Det ser ikke så godt ud. Du har småcellet lungekræft,« sagde lægen, inden han afbrydes af Anne Mette Christiansen.

»Stop, stop. Jeg vil ikke høre mere. Jeg sidder helt alene,« råbte hun ind i sin mobiltelefon.

Sådan foregik Anne Mettes mareridt 29. juli Anne Mette Christiansen har i en månd lidt af problemer med vejrtrækningen. Hun tager til egen læge, som vurderer, at der er tale om astma, hun tidligere har lidt af. 5. september Astmaen går ikke væk, og hun får blodprøve hos lægen 24. september Anne Mette Christiansen får svar på prøven. Det hedder sig, at alt er normalt og hun får ny astmamedicin, da de mener, den første var forkert. 2. oktober Hun får det værre og tager igen til lægen. Denne gang kræves dog coronatest, inden besøget. Den er negativ, men hun får pencillinkur i syv dag for mulig sygdom. 20. oktober Anne Mette Christiansen mister stemmen og har tid hos øre- og halslæge, der mener hun har lammet nerve, så hun skal tilses senere for at se, om det går væk. 12. november Anne Mette Christiansen er til undersøgelse på Rigshospitalet. Melding er, at hun skal videresendes til undersøgelse på kræftafdelingen på Bispebjerg Hospital. 23. november Hun er indkaldt til samtale på Bispebjerg Hospital. Dog skal hun coronatestes, inden samtalen. Ellers måtte hun ikke komme, er meldingen. 2. december Anne Mette Christiansen får foretaget en biopsi af sin lunge for at få vurderet, om der er kræft. Hun får besked om, at hun vil blive ringet op med resultatet. Hun beder om personlig samtale i stedet med læge om kræften, men det afvises som mulighed. 7. december KL. 08:57 ringes hun pludselig op af læge med meldingen om, at hun havde akut, småcellet lungekræft. Hun beder ham straks stoppe samtalen, da hun er alene. Men det afviser lægen. 9. december Hun er til første kemobehandling på Herlev Hospital. Kilde: Anne Mette Christiansen og storesøsten Yvonne Petersen

Det var præcis det her opkald, hun var så meget imod at få.

Anne Mette Christiansen havde fem dage forinden fået taget en biopsi på Bispebjerg Hospital, da hun i et halvt år havde lidt af besvær med at trække vejret.

Hun havde specifikt bedt om ikke at blive ringet op med svaret på prøven.

Nej, den meddelelse ville hun have ansigt til ansigt med lægen.

Det er upersonligt og ufølsomt Kræftsyge Anne Mette Christiansen

Men desværre var det nødt til at være sådan, lød det på sygehuset.

»Jeg blev rasende, da jeg fik at vide, at jeg blev ringet op med svaret på biopsien,« siger Anne Mette Christiansen, der møder B.T. efter sin første kemobehandling.

»Jeg kunne jo få at vide i telefonen, at jeg kunne dø i morgen, men de insisterede på, at det måtte foregå på den måde. Det var for, at der ikke kom for mange ind på hospitalet, der kunne sprede smitte.«

Var det på grund af coronarestriktioner?

Her ses Anne Mette Christiansen på første dag med kemobehandling på kræftafdelingen på Herlev Hospital. Hun fortæller nu om hele sit forløb. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Ja, det var derfor,« siger hun.

Anne Mette Christiansen frygtede især, at hun var alene, når hun fik svar på biopsien.

Og det var præcis, hvad hun var. Hun var helt alene i sin seng hjemme i lejligheden i Albertslund, da hun fik opkaldet.

Gik lægen så med til at ringe senere, når hun ikke var alene?

Nej, var svaret.

Samtalen tog i alt 13 minutter, så havde lægen andre opgaver.

Meldingen var, at lungekræften muligvis havde spredt sig, da der er tegn på ændringer af cellerne i æggestokkene. Og selve behandlingen skulle startes hurtigst muligt.

Lige efter ringede Anne Mette Christiansen hulkende til sin storesøster Yvonne Petersen, der straks forlod sit arbejde som kundechef i rengøringsfirma og kørte hjem til hende.

Det var umenneskeligt Yvonne Petersen, storesøster til Anne Mette

»Havde jeg nu været kaldt ind til samtale, så kunne jeg bedre forholde mig til forskellige ting. Jeg synes, det er upersonligt og ufølsomt, at man ikke får lov at komme ind til samtale om så alvorlig nyhed,« siger Anne Mette Christiansen.

Tårerne løber hos storesøster Yvonne Petersen, når hun fortæller om forløbet på Bispebjerg Hospital.

»Det var umenneskeligt,« siger hun og tørrer sit højre øje.

»Jeg synes, at det er urimeligt, at de ringer og giver svar om kræften over telefonen, og her er det også corona, der får skylden,« siger hun og tilføjer:

Yvonne Petersen kalder behandlingen af hendes lillesøster Anne Mette for 'umenneskelig'. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Det var bare været den værste weekend i hele familiens liv efter den melding, og det burde jo komme ved en personlig samtale og ikke bare et telefonopkald.«

B.T. har allerede fortalt om kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen og Bjarne Schou, der begge fik afvist tilsyn hos deres læger vidt forskellige steder i landet på grund af coronarestriktioner.

Og tirsdag kom det frem, at der var 2.800 færre, der fra marts til maj fik diagnosticeret kræft, end gennemsnittet i samme periode de sidste fem år.

Men nu viser det sig altså også, at der gives besked om kræft over telefon. Og det vækker stor bekymring.

»Ingen bør modtage alvorlige kræftdiagnoser over telefonen, medmindre patienten selv har bedt om det,« siger Marie Lawætz, chef for Kræftlinjen og Digitale Fællesskaber hos Kræftens Bekæmpelse.

Hun fortæller, at mange rammes af dyb bekymring, frygt og uvished for fremtiden, når de får en kræftdiagnose.

»Vores egne undersøgelser viser, at langt de fleste modtager deres diagnose ved personligt møde med lægen. At det ikke er sket i denne sag er utroligt ulykkeligt, især fordi hun selv bad om et personligt møde med lægen,« siger Marie Lawætz.

B.T. har konfronteret Kirsten Wisborg, som er vicedirektør på Bispebjerg Hospital, med Anne Mette Christiansens opkald fra læge mod sin vilje.

Coronavirus »trækker rigtig mange ressourcer og giver os mange restriktioner,« forklarer Kirsten Wisborg, som er vicedirektør på Bispebjerg Hospital, da B.T. konfronterer hende med Anne Mette Christiansens opkald fra læge på sygehuset om, at hun havde kræft. En oplysning hun specifikt havde bedt om ikke bare blev givet via telefon, men ved en samtale på hospitalet. Foto: Claus Bech Andersen

»Jeg vil gerne lægge mig fladt ned og sige, at det ikke er ønskværdigt, at vi ikke i alle tilfælde kan efterkomme et ønske om, at patienter får svar på hospitalet. Vi har været begrænset i, hvor mange patienter vi kan invitere ind på hospitalet på samme tid, fordi vi skal sikre, at patienterne i vores ventefaciliteter kan holde tilstrækkelig afstand og dermed undgå smittespredning af covid-19,« siger hun.

Men selv om der er mange coronasmittede skal kræftpatienter så ikke kunne bede om at få svaret inde på hospitalet i stedet for at blive ringet op om det?

»Vi vil bestræbe os på i alle henseende at komme patienternes ønsker i møde. Også selv om vi har covid-19 i en periode endnu, for det har vi, og det trækker rigtig mange ressourcer og giver os mange restriktioner på, hvordan vi kan løse opgaver på vores hospital,« siger hun og tilføjer:

»Vi glæder os sådan til, at der kommer mere normal situation, hvor vi kan invitere alle patienter ind på hospitalet og få svar der, hvis de ønsker det.«