Anne-Marie Kristoffersen har dårligt hjerte, KOL, mavebrok og slidgigt i hele kroppen.

Derfor er pensionisten afhængig af, at Fredericia Kommune kommer og gør rent i hendes hjem, og det har hun været i over ti år.

I begyndelsen kom rengøringshjælpen hver uge. Senere blev det til hver anden uge, men pensionisten blev for alvor chokeret, da hun i sidste uge modtog et brev.

I brevet fra Fredericia Kommune stod der, at der grundet ferie ikke bliver gjort rent hos hende i uge 32. Det betyder, der går en måned mellem to rengøringer.

»Jeg blev simpelthen så fortørnet. Der er borgere, der har det sværere end mig, og tænk sig at skulle have et toilet i en måned, hvor man måske er kommet til at dryppe ved siden af eller det, der er værre,« siger 72-årige Anne-Marie Kristoffersen til B.T.

Selv ville hun ønske, at hun kunne tage støvsugeren i den ene hånd og kluden i den anden, men fysikken tillader hende ikke at gøre rent.

Så hun må altså vente 28 dage på, at der kommer en person og gør rent i hjemmet.

Og det har Fredericia Kommune tilladelse til at kræve.

Ifølge JydskeVestkysten blev kvalitetsstandarderne for senior- og handicapområdet i kommunen ændret tidligere på året, og her blev det skrevet ind, at rengøringen kunne blive aflyst én gang i løbet af sommerferien.

Men den køber Anne-Marie Kristoffersen ikke.

»Det kan ikke være rigtigt, at man betaler så meget i skat, og så skal man vente en måned på, at man får gjort sit toilet rent. Eller ens sengetøj. Ville du kunne lide at ligge i det samme sengetøj i fire uger, hvis du måske svedte ekstra meget og drypper lidt også?,« spørger hun.

Har du også oplevet at skulle vente længere tid end to uger på at få gjort dit hjem rent af kommunen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Anne-Marie Kristoffersen har fået masser af støttende ord fra venner og bekendte, når hun har fortalt om kommunens brev.

Der har dog også været plads til en negativ kommentar.

»Der var en på nettet, der skrev, at så kunne man jo bare betale sig til noget rengøring. Og det er rigtigt.... hvis man har et arbejde, men sådan noget har en folkepensionist altså ikke råd til,« fortæller hun.

Hun fortæller også til B.T., at hun har været i kontakt med flere kommunale medarbejdere, der har givet udtryk for, at de personligt ikke er tilhængere af, at de ældre og/eller handicappede borgere skal vente så lang tid på at få gjort deres hjem rent.

Hanne Rasmussen, der er visitationschef i Fredericia Kommune, oplyser til B.T., at ændringen skyldes, at der er udfordringer med at rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft inden for området.

»Vi har derfor tænkt i andre løsninger: Hvad gør vi, når vi ikke har hænder nok? Og derfor fik vi altså politikerne til at se på, om man kunne gøre det på denne her måde,« fortæller hun.

Hun har dog forståelse for, at en borger som Anne-Marie Kristoffersen kan føle sig fortørnet over at få sådan et brev.

»Jeg kan sagtens forstå, hvis der er mennesker, der er frustrerede over det, men omvendt tænker jeg, at vi sørger for, at vores svageste borgere får hænder og især kendte hænder. Det er formålet, men vi vil også evaluere efter sommeren,« fortæller Hanne Rasmussen.