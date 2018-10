Efter i fem år at have været en del af DR's direktion forlader Anne-Marie Dohm nu DR.

Det sker, efter det tilbage i september blev meldt ud, at hendes direktørstilling i DR Danmark bliver nedlagt. Det skriver Mediawatch.

Direktørstillingen bliver nedlagt som en del af public service-mastodontens spareplan.

Dengang forlød det ifølge Mediawatch, at DR var i dialog med Anne-Marie Dohm om hendes fremtidige rolle, men nu har hun altså valgt at vinke farvel til DR.

Jeg har haft sidste arbejdsdag som direktør i DR. Siger farvel med vemod og stolthed over at have bidraget til at spejle befolkningen i både regionale nyheder, afslørende dokumentarer og samlende indhold fra hele landet #dkmedier @MedieNyt — Anne-Marie Dohm (@Dohm67) 15. oktober 2018

Anne-Marie Dohm blev udnævnt som direktør for DR Danmark i 2013.

Tidligere har hun blandt andet fra 2007 til 2011 været rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.