Folkepensionist Anne Nielsen er harm. Hun har ikke modtaget varmechecken på trods af, at hun er berettiget til den.

»Jeg havde modtaget en kæmpe varmeregning, og derfor blev jeg så glad, da jeg skulle modtage varmechecken,« fortæller hun.

Men den kom aldrig. Derfor kontaktede Anne Nielsen straks Energistyrelsen.

»De sagde, at det bare var ærgerligt, at jeg var faldet igennem, og at jeg måtte vente til næste år.«

Anne Nielsen er en af de danskere, der er berettiget til varmechecken, men endnu ikke har modtaget den.

Imens kan andre kan glæde sig over, at de har modtaget varmechecken ved en fejl og ikke skal betale de i alt 6.000 kroner tilbage.

»Jeg er harm over, at dem, der ikke er berettiget, har fået lov til at beholde checken, når de afviser mig, der virkelig har brug for den,« siger Anne Nielsen.

Energistyrelsen oplyser, at der ikke har været nok tid til at sagsbehandle alle sager, og at der derfor kan være sket fejl.

Anne Nielsen bor i en lejelejlighed, der opvarmes af naturgas. Derfor forstår hun ikke, hvorfor hun ikke har modtaget sin varmecheck. Vis mere Anne Nielsen bor i en lejelejlighed, der opvarmes af naturgas. Derfor forstår hun ikke, hvorfor hun ikke har modtaget sin varmecheck.

»De borgere, som ikke har modtaget en varmecheck, selvom de mener at de opfylder betingelserne, får muligheden for at ansøge i den supplerende ansøgningsrunde,« siger Ture Falbe-Hansen, der er presseansvarlig hos Energistyrelsen.

Anne Nielsen er heller ikke den eneste, der har haft problemer med varmechecken.

Ture Falbe-Hansen fortæller, at de hos Energistyrelsen har oprettet en telefonhotline, der besvarer spørgsmål fra borgerne om varmechecken, og at de har fået »rigtig mange henvendelser«.

Han fortæller samtidig, at det formentlig er derfor, Anne Nielsen har fået det svar, hun modtog, da hun ringede ind.

»Man skal naturligvis altid give ordentlige svar, men medarbejderne i vores hotline har i perioder været under et stort pres.«

Ture Falbe-Hansen siger, at dem, der endnu ikke har modtaget varmechecken, selv om de er berettiget til den, kan forvente at få deres sag behandlet efter nytår:

»Folk må væbne sig med tålmodighed,« siger han.

Cirka 411.000 danskere har fået udbetalt en varmecheck på 6.000 kroner.

Der er endnu ikke tal for, hvor mange der ikke har modtaget deres varmecheck. Det står heller ikke klart, hvor mange der har modtaget den ved en fejl.