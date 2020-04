Da de 23-årige frisører Anne-Louise Schaadt og Freja Jerris i marts åbnede dørene til deres nye salon i indre København, havde de aldrig forestillet sig, at de kun skulle have åbent i lidt over en uge.

Kalenderen var proppet med kunder, men glæden over det nye iværksættereventyr blev hurtigt afløst af usikkerhed.

For otte dage senere lukkede statsminister Mette Frederiksen frisører og andre erhvervsdrivende.

»Vi er rimeligt presset. Vi vil gerne åbne vores biks igen - nu,« siger Anne-Louise Schaadt.

Anne-Louise Schaadt (tv.) og Freja Jerris var glade ved åbningen af deres nye salon. Foto: Salon Kant

De to unge frisører står i den særlige situation, at de med al sandsynlighed ikke kan få del i regeringens hjælpepakker.

Det skyldes, at de efter kun at have haft åbent i otte dage ikke kan fremvise en fuld månedsindtægt.

»Vi har mistet omkring 100.000 kroner i omsætning ved at have lukket siden 18. marts,« forklarer Anne-Louise Schaadt.

Til gengæld betaler de hver måned 20.000 kroner i husleje for lokalerne, som de siden januar har sat i stand til den store åbning af salon 'Kant'.

Efterlyser regler for åbning

Derfor er de ivrige for at komme i arbejde igen. Spørgsmålet er, hvad de venter på?

For det er ifølge et notat fra Statens Serum Institut forsvarligt at lade de liberale erhverv - som frisører - åbne igen.

Antallet af indlagte vil fortsat falde, selv om man lader omkring 27.000 erhvervsdrivende genoptage arbejdet, viser notatet.

»Når tallene viser det, bør vi få lov til at åbne. Det vil være sindssygt dejligt,« siger Anne-Louse Schaadt.

Men det skal ske ansvarligt, og derfor efterlyser hun klare retningslinjer fra myndighederne.

»Hvor tæt må vi komme på kunderne? Hvilke behandlinger må vi udføre? Når man laver bryn og vipper, kommer man meget tæt på, så det vil undre mig, hvis vi får lov til det,« forklarer Anne-Louise Schaadt, der har været uddannet frisør siden 2018.

Både Radikale Venstre og partierne i blå blok har presset regeringen for at åbne for de liberale erhverv.