Grænseoverskridende adfærd i form af klap i røven, nærgående mænd og generel uønsket seksuel opmærksomhed.

Det var, hvad den 20-årige Madeleine Steenberg Williams oplevede på egen krop, da hun var på Folkemødet.

Hun var langt fra alene. For Madeleine overværede en anden situation med en gruppe piger på 15 år, der oplevede den samme uønskede seksuelle opmærksomhed.

Beskeden fra podcastvært og debattør Anne Kirstine Cramon er klar og kontant.

»Det er skrækkeligt, at det er sådan. Det er voksne mennesker, der burde vide, hvordan man begår sig blandt andre mennesker. Netop også når det er Folkemødet og demokratiets højborg,« fortæller hun.

»Det skal være sådan, at hvis man er demokratisk interesseret og ganske ung, så skal man kunne tage til Folkemødet, uden at blive klappet i røven og udsat for klamme mænd og overgreb. Det er fuldkommen indlysende,« slår hun fast.

Madeleine var særligt forarget over, at det netop var på Folkemødet, hvor toppen af Danmark samles, at krænkelserne fandt sted.

»Det er blevet et hellested for krænkere. Hvor, når man har lagt sit slips og visitkort, så må man gøre lige, hvad man vil. Det kan jo ikke passe,« fortalte hun.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Ifølge Anne Kirstine Cramon understreger det bare, at det er en kultur, der findes i alle samfundslag.

»Vi har en idé om, at det er lavtuddannede båtnakker, der ikke kan holde fingrene for sig selv, men det viser det her jo med al tydelighed, ikke er tilfældet.«

I stedet, mener hun, vi skal blive bedre til at holde øje med hinanden, tage ansvar og gribe ind, hvis man overværer en ubehagelig situation. Også selvom man er i tvivl om, hvad situationen handler om.

»Der er tydeligvis nogen, der skal have hjælp til, hvordan man gebærder sig, når man er ude, og det er mere fair, man giver ham og hans omgangskreds gode råd, end at man begynder at fortælle kvinderne, hvordan de skal opføre sig for ikke at blive rørt ved,« understreger hun og fortsætter:

»Jeg foreslår, man retter rådene mod de klamme mænd og deres venner og beder dem om at gribe ind, når de ser, deres makkere ikke kan finde ud af at styre sig i stedet for, det er pigerne, der skal opføre sig og klæde sig på en bestemt måde for at få lov til at være i fred.«

Direktør for Folkemødet, Peter Christiansen, ser med stor alvor på henvendelserne om den grænseoverskridende adfærd og erkender, det er noget, de har fået flere henvendelser omkring.

»Vi vil snakke med de organisationer, der er med og som holder festerne. For det skal ikke kun handle om tryghed, men om opdragelse. Vi tager det rigtig alvorligt, og vi er virkelig kede af det,« fortæller han til B.T.