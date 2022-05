Mandag kørte Anne Mikkelsen hjem fra arbejde, da hun får øje på noget på vejen.

En odder. Der bliver efterfulgt af en kat.

»Jeg stopper bilen og stiger ud og tænker, ‘kan det passe?’« siger Anne Mikkelsen.

Men den er altså god nok.

Hun er rendt ind i en meget træt odder. Så træt, at den faktisk ser sit snit til at bruge den parkerede bil som gemmested til en lille middagslur.

»Efter jeg får katten dasket væk, kravler den ind under bilen og ruller sig sammen, og jeg tænker selvfølgelig, om der er noget galt, så jeg ringer til Dyrenes Beskyttelse,« siger Anne Mikkelsen.

I røret får hun sagt en sætning, som hun aldrig havde forestillet sig, hun skulle sige – og som også afføder undren i den anden ende.

»Jeg siger: ‘Ja, du tror nok ikke på mig, men der ligger en odder og sover under min bil’,« griner Anne Mikkelsen.

"Jeg tror, den så sit snit til lige at slappe lidt af i tryghed under bilen og ved mig - hende damen, der havde skræmt katten væk," siger Anne Mikkelsen. Vis mere "Jeg tror, den så sit snit til lige at slappe lidt af i tryghed under bilen og ved mig - hende damen, der havde skræmt katten væk," siger Anne Mikkelsen.

Der går cirka en time, før de frivillige kommer hende til undsætning, og i den tid sidder Anne Mikkelsen på græsset nogle meter fra odderen og kigger på den.

Indimellem løfter den lige hovedet og klør sig lidt på hagen. Så ligger den sig til at sove igen.

»Den virkede slet ikke sky. Den virkede bare virkelig træt, og det kan jeg jo godt sætte mig ind i. Jeg har selv et virkelig godt sovehjerte,« griner hun.

Da de frivillige kommer til stedet får de bilen skubbet forsigtigt væk. Men odderen var altså ikke færdig med sin lur. Så den listede endnu en gang ind under skyggen fra Anne Mikkelsens bil.

Der er ingen tegn på, at der skulle være noget galt med odderen, men Anne Mikkelsen har tænkt sig at holde udkig efter den i Løgstør-området i fremtiden. Vis mere Der er ingen tegn på, at der skulle være noget galt med odderen, men Anne Mikkelsen har tænkt sig at holde udkig efter den i Løgstør-området i fremtiden.

»Der blev vi lidt urolige for, om der var noget galt, for det er jo ikke normal opførsel. Men kort efter var det så som om, at den havde sovet ud, og så listede den stille væk,« siger Anne Mikkelsen, som var meget overvældet over mødet med det sjældne dyr.

»Man tænker måske slet ikke over, at der lever oddere i det fri i Danmark. Men det gør der altså. Og de har en forkærlighed for at sove under biler,« siger Anne Mikkelsen og fortsætter:

»Det var virkelig en oplevelse for livet. Og heldigvis var det på vej hjem fra arbejde og ikke den anden vej. Jeg ved ikke om min skoleleder ville have troet på, at jeg ikke kunne komme på arbejde, fordi der lå en odder under min bil.«