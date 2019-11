Hvor lang tid tager det at smøre en bolle med ost? To minutter –​ maks. Men har man autisme eller ADHD, kan det være en næsten uoverkommelig opgave.

Anne Skov Jensen har regnet ud, at der er 95 skridt, fra hun registrerer, at hun er sulten, til hun har smurt en bolle. Hvert eneste skridt kræver, at hun skal tænke sig godt om. »Min hjerne skal beregne og analysere hvert enkelt lille trin.«

Og det gælder, hver gang hun skal smøre en bolle.

I familien Skov Jensen er tre ud af fire autister. For 11 år siden blev 56-årige Anne diagnosticeret med ADHD og fire år senere med Aspergers syndrom, efter både hendes søn og datter havde fået diagnosen.

Anne Skov Jensen er uddannet politibetjent, jurist og advokat. Og hun har tidligere haft sin vante gang i retten som anklager. I dag skal Anne skal have hjælp til at få struktur til at komme igennem dagen og hjælp til mange af de daglige praktiske gøremål. Anne Skov Jensen har den type autisme, der hedder Aspergers syndrom og sidediagnosen ADHD. Hun fik først diagnoserne, da hun var i midten af 40'erne, men hun har levet med det hele livet, som hun selv udtrykker det. Når det hele af og til brænder sammen i hovedet for hende søger hun ro og har dertil forskellige hjælpemidler- blandt andet en over tre meter stor bamse, hovedtelefoner der filtrerer al støj ude og en vest med masser af vægt i. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Skov Jensen er uddannet politibetjent, jurist og advokat. Og hun har tidligere haft sin vante gang i retten som anklager. I dag skal Anne skal have hjælp til at få struktur til at komme igennem dagen og hjælp til mange af de daglige praktiske gøremål. Anne Skov Jensen har den type autisme, der hedder Aspergers syndrom og sidediagnosen ADHD. Hun fik først diagnoserne, da hun var i midten af 40'erne, men hun har levet med det hele livet, som hun selv udtrykker det. Når det hele af og til brænder sammen i hovedet for hende søger hun ro og har dertil forskellige hjælpemidler- blandt andet en over tre meter stor bamse, hovedtelefoner der filtrerer al støj ude og en vest med masser af vægt i. Foto: Bax Lindhardt

Anne Skov Jensens hjerne er skarp og analytisk. Hun er en dygtig researcher, har læst jura og var offentlig anklager, indtil hun efter to længere stresssygemeldinger måtte opgive at arbejde.

»I mange år har jeg været god til at kopiere andres adfærd, kompensere for mine vanskeligheder og kamuflere min autisme. Men det har i den grad slidt mig op.«

Anne Skov Jensen 56 år.

Gift og mor til Mark på 24 år og Nina på 19 år. Begge har Aspergers syndrom og ADHD.

Har selv diagnoserne ADHD og Aspergers syndrom.

Har læst jura og var tidligere offentlig anklager.

Blev efter flere stresssygemeldinger pensioneret.

Holder i dag foredrag om autisme og ADHD og driver hjemmesiden overlevelsesguiden.dk.

I dag holder hun foredrag, når hun har overskud til det. »Autismespekteret er bredt. Mine foredrag tager altid udgangspunkt i, hvordan jeg oplever min autisme og ADHD.«

Mens ADHD'en konstant giver nye impulser, har autisthjernen brug for forudsigelighed, rutiner, ro. Så Anne Skov Jensens diagnoser er ofte i konflikt.

»På nogle måder ligner jeg alle andre. På andre områder falder jeg helt ved siden af. Der er dage, hvor jeg har sovet nogenlunde, har kunnet spise morgenmad og fået tøj på, uden at der er noget der kradser.«



Og så er der andre dage: »Hvor jeg ikke har sovet, eller hvor jeg sansemæssigt bliver overvældet – som i går morges, hvor køleskabet lugtede, og jeg ikke kunne åbne det – hele dagen.«

En dårlig dag kan også være, hvis hun har lyst til æblejuice, men det sidste er blevet drukket.

»Så bliver jeg tre år. Jeg knalder fuldstændigt ud og kan ikke regulere det følelsesmæssige. For min hjerne kan ikke omstille sig og lave en plan B.«

Familien Skov Jensen spiser sammen fire (måske fem) gange – om året. Den ene gang er juleaften. Et måltid involverer både lyd, smag, lugt og smalltalk og bliver let alt for meget for autister.

»Vi spiser hver for sig for at minimere stressen. Men der er masser af andre ting, vi kan lave sammen, hvor vi ikke bliver helt så overvældede.«

Apropos mad bliver Anne Skov Jensen aldrig træt af havregryn med mælk og rosiner. Det smager ens – hver dag – og udfordrer hverken hendes sanser eller hendes eksekutive funktioner, som skal i sving, når vi skal sætte mål, lægge en plan og justere planen, hvis den ikke holder.

Autisme i tal Nye tal fra både danske og europæiske studier viser, at omkring 2,8 pct. af alle har en autismediagnose.

Det gælder både blandt børn og voksne.

Kilde: Landsforeningen Autisme

Det er de eksekutive funktioner, der er i spil, når Anne Skov Jensen skal smøre en bolle, finde andet end juice i køleskabet eller f.eks. vække sin datter. I mange år var det en daglig rutine, at hun fik datteren Nina op og i skole til klokken 8. Men på opslagstavlen i køkkenet hænger en seddel, der på minuttal beregner, hvordan dagen bliver anderledes, de dage, hvor Nina mødte kl 10. De fleste ville uden at tænke over det rykke alle processer to timer frem, men det er umuligt for Anne Skov Jensen.

Det, der oftest overvælder Anne Skov Jensen, er sanseindtryk, for meget information – og følelser.

»Jeg har ikke noget filter. Jeg tager f.eks. alle lyde ind med lige høj styrke. Jeg kan ikke frasortere dem, jeg ikke har brug for.«

Det gælder blandt andet den klik-lyd, som bilen er begyndt at lave. Hendes mand kan ikke høre den, men den er ved at drive hende til vanvid. De værste lyde er menneskeskabte – folk, der snøfter, bider eller tygger i gulerødder, taster på computer eller klikker med kuglepenne. Når hun bliver overvældet, kan hun få en 'nedsmeltning'.

»Det er meget ubehageligt. Jeg får trykken for brystet, bliver varm i kroppen, og min hjerne lukker fuldstændig ned. Jeg bliver zombieagtig. Nogle gange kan jeg godt høre, hvad der bliver sagt til mig, men jeg kan ikke få ordene til at give mening.«

Engang skete det, da hendes mand kom hjem fra indkøb og havde mødt et vennepar, der ville kigge forbi en time senere. Knap havde han annonceret besøget, før spørgsmålene hvirvlede rundt i hendes hjerne som konfetti:

»Hvornår kommer de? Hvor mange kommer de? Hvor længe bliver de? Hvad er klokken? Skal de have noget at drikke? Hvad skal jeg sige til dem? Hvad skal jeg have på? Skal jeg i bad? Har vi noget at drikke? Skal de have noget at spise? Er her rent? Skal der luftes ud? Spørgsmålene væltede rundt i mit hoved, i ét stort kaos.«

Indtil hun kollapsede. Da gæsterne kom, sad hun på hug i bryggerset med hovedet mellem benene. Hun kom ikke frem, før gæsterne var gået. Bagefter skammede hun sig: »Det var pinligt. Jeg var et fjols, men jeg kan ikke styre det.«

Når hun bliver overvældet, går hendes hjerne i alarmberedskab. Så smerter al lyd i ørerne, lyset svier i øjnene, og selv den blideste berøring kan føles som et overgreb: »I den situation skal man ikke give mig et kram.« Det eneste, der virker, er bamsen. Med den i favnen, med hovedtelefoner på og under sin sansedyne finder hun ro. Roen møder hun også, når hun tager Ritalin mod ADHD'en. Hun husker stadig den første lille hvid pille.

»Straks kunne jeg mærke roen sænke sig,« siger hun og lader hænderne glide fra toppen af hovedet og ned langs ansigtet for at vise, hvor fysisk følelsen var.

Den autistiske hjerne er ekstremt detaljeorienteret. Annes søn kan udkonkurrere selv den mest ihærdige Apple-forhandler på viden, og hendes datter tegner med en detaljerigdom, der er sjælden (og var med i DR's udsendelse 'De skjulte talenter', red.). Selv er Anne Skov Jensen specialiseret i autisme og besøger ofte doktor Google i jagten på mere viden. Så fører den ene søgning til den anden – og pludselig er klokken fire om natten.

Diagnose - Autisme Autisme udfordrer evnen til socialt samspil, kontakt og kommunikation.

Forstyrrelsen viser sig allerede i barndommen.

Med den rette hjælp bliver autister med tiden ofte bedre til at håndtere sociale situationer og kommunikation.

Men man vil altid have sværere ved at aflæse sociale sammenhænge og tolke kommunikation og være følsom over for sanseindtryk. Mennesker med autisme er ofte gode til at fordybe sig og er meget detaljeorienterede. Autismespektrumforstyrrelser dækker over: infantil autisme

atypisk autisme

Rett syndrom

Aspergers syndrom Diagnoser har varierende sværhedsgrad, og der kan være store individuelle forskelle. Kilde: Psykiatrifonden

»Jeg kan researche helt i bund, men kan ikke finde ud af at stoppe igen. Jeg graver mig længere og længere ned, indtil min hjerne lukker ned.«

Det er en af forklaringerne på, at mange autister ender med stress eller depression eller får følgetilstande som angst eller søvn- eller spiseforstyrrelser. Ifølge Psykiatrifonden ses autisme meget ofte i kombination med især angst, fobi og OCD.

»Behandlingen af angst er ofte at eksponere folk for det, de er bange for. Men ligger der en autismediagnose bag angsten, fører eksponering til overvældelse, mulig nedsmeltning – og mere angst. Derfor er det vigtigt at få stillet de rigtige diagnoser – også selv om man er voksen.«