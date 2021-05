»Det er en okay kriserespons, men han gør det også på en måde, hvor der bliver rejst mange nye spørgsmål.«

Sådan lyder vurderingen fra kommunikationsekspert Anna Thygesen, efter Bjarne Corydon, chefredaktør hos Børsen, i flere danske medier har sat ord på den lidt ærgerlige sag, avisen er havnet med.

Kort beskrevet, så har en whistleblower i april gjort ledelsen i Børsen opmærksom på, at der er blevet snydt med avisens coronakompensation i annonceafdelingen. Efter afsløringen har et eksternt advokatfirma undersøgt sagen.

Advokaterne har vurderet, at avisen har modtaget knap 50.842 kroner i uberettiget støtte. Konsekvensen er blevet, at den kommercielle direktør og tre ansatte fra annonceafdelingen er blevet afskediget.

Bjarne Corydon er ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på dagbladet Børsen. Foto: Søren Bidstrup

»Man kan se, at Bjarne Corydon har taget sagen alvorligt. De har formentlig brugt flere penge på advokater, end der muligvis er snydt for,« siger Anna Thygesen.

Hun forklarer, at det er klogt handlet, når man er gået så grundigt til værks. Har man ikke rent mel i posen – særligt på den økonomiske front – så er det svært at være et troværdigt erhvervs- og finansmedie.

»Det er klogt gjort, at han viser, at på Børsen går man op i at spille efter alle regler.«

Men som du kunne læse øverst i artiklen, så er alt ikke helt, som det skal være, hvis Bjarne Corydon forhåbning var at håndtere sagen med en perfekt krisekommunikations-strategi.

Anna Thygesen synes, der er et par spørgsmål, Børsen mangler at besvare. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Hvad er motivet for at snyde?« spørger Anna Thygesen lidt ledende.

Det er der nemlig ikke rigtig nogen, der har svaret på endnu. Corydon siger til B.T., at der ingen økonomisk vinding har været for nogle af de ansatte personligt. Og så svarer han sådan her, da vi spørger ham, om 51.000 kroner ikke er i den lave ende, når man bryder loven for det:

»Det er også svært at forstå, men jeg vil sige, at det endelige beløb ikke er op til mig at konkludere. Det skal Slots- og Kulturstyrelsen nu vurdere. Så jeg kan ikke sætte to streger under det her.«

Anna Thygesen synes ikke rigtig, at det er et svar på spørgsmålet og sætter selv ti streger under, at det ville være mærkeligt at fyre medarbejdere, hvis det er sket ved et uheld.

»Der mangler svar på, hvorfor det er sket. Er det en chef, der har sagt, at nogle ansatte skulle gøre det? Er der en anden årsag? Det ved vi af gode grunde ikke,« siger hun og fortsætter:

»Men det vil man da meget gerne have svar på.«

Seneste nye i sagen er, at Slots- og Kulturstyrelsen har politianmeldt Børsen for mulig svindel med coronakompensation. Det er nu statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der skal stå for efterforskningen.