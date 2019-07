Som den foreløbigt første har kommunikationseksperten Anna Thygesen valgt at betale 150 kroner til Vibeke Manniche.

»Jeg har skrevet til hende, at nu overfører jeg pengene, men at hun ikke får nogen undskyldning. Derfor står jeg sikkert stadig på hendes liste,« siger Anna Thygesen.

Listen tæller de personer, som den kontroversielle kendislæge Vibeke Manniche har modtaget hadefulde beskeder fra – og den bliver offentliggjort lørdag, hvis ikke de sender hende en undskyldning. Oprindeligt ville hun også have 150 kroner via MobilePay, men det krav er droppet.

Alligevel har Anna Thygesen ikke fået pengene retur.

Anna Thygesen har fremført nogle meget stærke løgne omkring mig. Svære injurier, som hun så også har trukket tilbage Vibeke Manniche, læge og debattør

»Det ville jeg nok have gjort,« siger hun, der har forsøgt sig med en dialog med Vibeke Manniche, hvilket endte ret ophedet.

Anna Thygensen har derefter slettet et par opslag, hvor hun beskrev en 'klam' sag mellem en veninde og Vibeke Manniche. B.T. kender sagen, men vælger ikke at gå nærmere ind i den af hensyn til veninden.

»Jeg står ved hvert et ord, men hun truer med at svine min veninde til på sin blog, hvis jeg ikke sletter opslagene. Det hører jo ingen steder hjemme,« siger Anna Thygesen.

Vibeke Manniche har ingen planer om at returnere de 150 kroner. De vil i stedet gå til organisationens Danners sociale arbejde.

»Anna Thygesen har fremført nogle meget stærke løgne omkring mig. Svære injurier, som hun så også har trukket tilbage,« siger Vibeke Manniche.

Ifølge Anna Thygesen har hun ikke sagt undskyld.

»Det har hun så. Hun har både sagt undskyld og ændret sit opslag, der var befængt med løgne.«

Hvad handler løgnene om?

Er det i orden, hvis Vibeke Manniche offentliggører navnene på dem, der har sendt hende hadefulde beskeder?

»Hun skrev, at jeg har tabt en retssag med et brag. Jeg har ikke været i retten. Derfor er det et godt eksempel på nethad og på, at folk udbreder alle mulige løgne om ens person uden konsekvenser. Det skal stoppe.«

Det er ifølge Vibeke Manniche debatten om bloggeren Fie Laursens selvmords-opslag på Instagram, der har fået hende til at efterlyse et egentligt netpoliti, der skal slå hårdt ned på urimelige personangreb og hadefulde beskeder på nettets mange debattråde og sociale medier. Netpolitiet skal kunne idømme synderne bødeforlæg.

Hendes blogindlæg har allerede resulteret i 20 undskyldninger, fortæller hun.

»Hvorfor skulle jeg fortjene disse mails? Jeg er en dygtig læge, der har en faglig indsigt. Selvfølgelig fortjener jeg det da ikke.«

Og hvad så? Er du ved at fortælle mig, at jeg fortjener at få nethad, fordi jeg for syv år siden stoppede et samarbejde? Vibeke Manniche, læge og debattør

Men hvis du er udsat for injurier og andre krænkende påstande, kan du jo anlægge en retssag som alle andre?

»Jo, men det er jo ikke rimeligt, at jeg skal anlægge fire injuriesager på baggrund af en enkelt debattråd på Facebook. Der skal være en umiddelbar konsekvens i stedet for.«

En af de falske påstande, der ifølge Vibeke Manniche florerer om hende, er, at hun tilbage i 2011 skulle være blevet fyret som lægekonsulent i Svendborg Kommune. Sådan udlagde kommunen sagen dengang, men Vibeke Manniche har en anden forklaring.

»Jeg blev ikke fyret. Det var mig, der stoppede samarbejdet. Og hvad så? Er du ved at fortælle mig, at jeg fortjener at få nethad, fordi jeg for syv år siden stoppede et samarbejde?«

Vibeke Manniche vil ikke længere finde sig i at blive lagt for had på nettet. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix Vis mere Vibeke Manniche vil ikke længere finde sig i at blive lagt for had på nettet. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix

Jeg er sådan set bare ved at finde ud af, hvad der er op og ned.

»Et eller andet sted har du vel også et etisk kompas i det her. Jeg håber ikke, at du laver en historie, som er, at du stadig synes, jeg er en idiot.«

Jeg synes ikke noget. Jeg ringer og spørger ind til Anna Thygesens betaling af penge til dig.

»Nej nej, men vi kan jo vinkle en historie, som vi vil. Det her handler om, at der er nogle løgne, der florerer og får lov til at fortsætte. Og det er ikke i orden.«