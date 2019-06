Tvillingesøstrene Anna og Clara på 11 år oplevede mere spænding end nødvendigt, da de søndag besøgte Tivoli i København.

De prøvede en forlystelse, da der pludselig lød et højt brag. Da så de et træ vælte ned i forlystelsen Tik Tak.

»Jeg fik et rigtig stort chok. Det er utroligt, at det kan vælte. For det var et rigtig lille vindstød,« siger Anna Chloe Schmidt.

Braget var så højt, at hendes søster, Clara Ava Schmidt, troede, at lyden kom fra en forlystelse.

Hun er overrasket over, at et træ midt i det populære og befærdede Tivoli vælter.

»Det er rimelig farligt. Og det var godt, at der ikke skete mere, end der gjorde,« siger Clara Ava Schmidt.

Hun bemærkede, at der var strømledninger i træet, der forbandt træet med andre træer.

Der var gæster i Tik Tak, da forlystelsen blev ramt af træet. Ingen kom til skade.

Ifølge Tivolis pressechef kan man ikke forhindre, at træerne i Tivoli vælter.

Et træ er væltet ned i Tivolis forlystelse Tik-Tak. Foto: Privat Vis mere Et træ er væltet ned i Tivolis forlystelse Tik-Tak. Foto: Privat

»Selvfølgelig er vi da obs på det. Vi holder meget øje. Det er rigtig længe siden, vi har oplevet, at et træ er væltet i Tivoli. Men man kan jo ikke forhindre, at det sker,« siger pressechef Torben Plank i et interview med B.T.

Selv om de fik et chok, har oplevelsen ikke skræmt Anna Chloe Schmidt og Clara Ava Schmidt fra at prøve andre ting med deres moster og onkel.

»Vi har taget en pause, men nu skal vi i gang igen,« fortæller Clara Ava Schmidt.