»Jeg er frustreret over, at man prioriterer turister, før man overhovedet taler om ens egne statsborgere og deres familier.«

Sådan lyder det fra 36-årige Anna Jensen, der bor i Østrig med sin mand og deres treårige søn.

Hun er en af de danskere, der er bosat i udlandet med en udenlandsk partner, som ikke kan komme til Danmark og besøge familie i sommerferien.

I hvert fald ikke hvis de vil have deres udenlandske partner med.

Hvad siger politiet? Anerkendelsesværdigt formål: 'Ægtefæller, faste samlevere og børn til en dansker, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælle/samlever for et korterevarende ophold i Danmark under COVID-19-krisen (det kan fx være, at den pågældende familie, der bor og arbejder i udlandet, i en periode under COVID-19-krisen midlertidigt ønsker at opholde sig i og arbejde fra Danmark). Disse udenlandske familiemedlemmer kan dog ikke indrejse, hvis formålet alene er turisme, ferie eller fx et besøg hos venner eller anden familie end den nævnte. Det tilrejsende udenlandske familiemedlem skal i øvrigt lovligt kunne indrejse i Danmark.' Kilde: Politi.dk

»Det gør mig grænsende til rasende, at der ikke er nogen forklaring på, hvorfor jeg ikke må få min østrigske mand med over grænsen, når danskere bosat i Danmark gerne må få deres udenlandske ægtefæller ind,« siger Anna Jensen.

Det er nemlig tilladt for danskere med bopæl i landet at få deres udenlandske partnere over grænsen. Men ikke for Anna Jensen og andre danske statsborgere i udlandet.

»Mette Frederiksen kan heldigvis ikke forhindre mig i at rejse ind med min søn, men indirekte forhindrer hun mig, fordi jeg har brug for min mand. Jeg kan ikke køre 15 timer i bil med en treårig uden min mand,« siger hun.

Anna Jensen er ked af, at hun ikke kan få lov til at se sine forældre og sin søster til sommer som planlagt. Især fordi der allerede er gået et halvt år, siden hun så dem sidst. Og hun kan slet ikke se rationalet bag.

Anna Jensen, der bor i Østrig med sin østrigske mand og deres søn Foto: PRIVATFOTO Vis mere Anna Jensen, der bor i Østrig med sin østrigske mand og deres søn Foto: PRIVATFOTO

»Hvorfor skulle min mand smitte mere end en fra eksempelvis Ukraine, der har en kone, der er bosat i Danmark?« spørger hun og fortæller, at hun som udenlandsdansker har følt sig meget glemt i det hele.

Og hun er altså langt fra den eneste dansker i udlandet, der havde glædet sig til at blive genforenet med familien i sommerferien, men som må udholde savnet et godt stykke tid endnu.

Lisa Bjerre Braae har ikke set sin far siden december, da han var nede for at besøge hende, kæresten og deres treårige søn i Bruxelles, hvor de bor.

Savnet er ulideligt, siger hun og fortæller grunden til, at det er ekstra hårdt:

Lisa Bjerre Braae Vis mere Lisa Bjerre Braae

»Min far er døv og en lidt gammel mand, og han er altså ikke knivskarp til det der med computer og IT,« siger Lisa Bjerre Braae, inden hun fortsætter:

»Så jeg har ikke været i stand til at have en ordentlig samtale med ham, siden han rejste herfra. Det er vildt stressende. Det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvornår jeg får min far at se igen.«

Lisa Bjerre Braae er tydeligt berørt og ikke mindst frustreret. For ligesom Anna Jensen kan hun på ingen måde forstå, hvorfor hun ikke må få sin mand med over grænsen, når den er åben for så mange andre.

»Jeg kan godt forstå, økonomien skal køre rundt, men det er underligt, at man prioriterer, at folk fra Tyskland kan komme ind, frem for at huske på, at der er massere af danskere, der har familie i udlandet, som de ikke har set i rigtig lang tid,« siger Lisa Bjerre Braae.

Hun, manden og sønnen ville tage til Aarhus og besøge familien, og der mener hun, at man som turist udgør en større smittefare, hvis man eksempelvis rejser rundt i landet og bevæger sig steder med mange mennesker samlet.

»Som turist kommer man jo ikke bare for at bo i Vejle i fem dage. Der skal man rundt og se ting,« siger hun.