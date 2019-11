Først måtte de acceptere, at der hvert tredje minut var en rungende lyd, når togene kørte under deres lejlighed. Nu er lyden blevet højere, og de ved ikke, hvornår de slipper af med den.

»De skal ikke sidde derinde og tro i Metroselskabet: 'hold kæft, hvor går det godt' – for det gør det ikke,« siger Ole Poulsen.

B.T. er taget på besøg hos Ole og Anna Lissi Poulsen i deres lejlighed på Biskop Krags Vænge i København, hvor de i mange måneder har været generet af støj fra metroen, der kører under dem.

»Vi er nødt til at ligge med en lydbog i ørerne, for at kunne falde i søvn om natten,« fortæller Anna Lissi Poulsen og fortsætter:

»Det er blevet meget højere, end vi har oplevet før.«

Hun forklarer, at der efter den nye metro, Cityringens, åbning har været skiftende lydniveau, når togene kører under lejligheden.

Og nu har det stået på så længe, at de har mistet troen på, at Metroselskabet har tænkt sig at gøre noget ved det.

»Vi tror simpelthen ikke på dem,« lyder dommen fra Anna Lissi Poulsen.

Anna Lissi Poulsen og hendes mand hører lydbøger på hver sin iPad, når de skal sove. Ellers holder støjen dem vågne. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Anna Lissi Poulsen og hendes mand hører lydbøger på hver sin iPad, når de skal sove. Ellers holder støjen dem vågne. Foto: Amanda Mortensen

Sådan lyder dommen fra ægteparret Anna Lissi og Ole Poulsen, efter de gang på gang har klaget til Metroselskabet over støj fra den nye metro, der kører under deres bygning.

Mens B.T. er på besøg hos det pensionerede ægtepar, kan man cirka hvert tredje minut høre en rungende lyd i lejligheden. Og rigtig nok er den nogle gange højere end andre.

I videoen øverst i artiklen kan du blandt andet høre lyden fra metroen i Anna Lissi og Ole Poulsens lejlighed.

Det har Ole Poulsen skrevet til Metroselskabet om.

De lover jo ikke, at vi på et tidspunkt ikke kan høre noget. Anna Lissi Poulsen om Metroselskabet

'Der kan godt være forskel på, hvor meget støj de enkelte tog afgiver. Derfor er vi nu i gang med at gennemgå alle tog og sørger på den måde for, at eventuelle fejl på hjulene eller andet bliver udbedret,' svarer selskabet.

»Vi får intet at vide om, hvornår vi bliver fri for larmen,« siger Ole Poulsen opgivende.

»De lover jo ikke, at vi på et tidspunkt ikke kan høre noget,« stemmer Anna Lissi Poulsen i.

Har du oplevet lignende støjgener fra togkørsel på den nye metrolinje? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk

B.T. har kontaktet metroselskabet og spurgt dem, hvad ændringen i lydniveauet skyldes, og hvornår de forventer, at beboere som Anna Lissi og Ole Poulsen vil være fri for lydgener.

Det har vi ikke kunnet få svar på.

Dog oplyser selskabet i en mail, at man forventer, at beboerne først oplever den fulde effekt af slibningen til december.

'Er der fortsat naboer, som er generede af støj og vibrationer fra metroen herefter, opfordrer vi dem til at henvende sig til os,' understreger de i mailen.