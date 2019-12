Den 33-årige Anne Kirstine Jensen fra København blev irriteret, da hun tjekkede sin bon efter at have handlet i Føtex.

Hun havde købt en mørkeblå flyverdragt med tegnede dinosaurere til sin datter - en dragt, som på bonen stod noteret som »drengeflyverdragt.«

»Jeg blev så paf over, at der stod på min bon, at det var en 'drenge'-flyverdragt. Jeg handler tit i Føtex, og jeg har tænkt over, at deres opdeling af drenge- og pigetøj er meget tydelig, og det blev pludselig meget explicit på min bon.«

Problemet er dog større end som så, mener Anna Kirstine Jensen, som er snedker og pædagogstuderende.

Ifølge Anna Kirstine gemmer der sig nemlig et generelt samfundsproblem i, at der er så store forskelle på, hvordan klassisk 'drengetøj' ser ud i forhold til 'pigetøj' i butikker som Føtex.

En del af Anna Kirstines kritik går på, at pigeovertøj ofte produceres i lyse farver, mens overtøj til drenge ofte produceres i mørke farver. Hun mener, at farvevalget er med til at påvirke, hvordan vi ser drenge og piger.

»Pigetøjet i Føtex bliver meget pyntet, og deres flyverdragter er i nogle lyse farver, der gør, at piger bliver lettere beskidte. Hvis en pige har en lys kjole på, så siger vi: 'Hvor er du fin. Pas på, at du ikke bliver beskidt',« siger hun og fortsætter:

»Tøjet er med til at påvirke den måde, vi kommunikerer med børn. Det er et stort problem, at så stor en kæde som Føtex er med til at reproducere det billede, der er af drenge- og pigefarver. Det er med til at begrænse den måde, piger oplever dem selv og deres krop på.«

Den flyverdragt, som Anna Kirstine købte til sin datter, er på bonen fra Føtex registreret som 'drenge-flyverdragt'

Farverne er dog ikke det eneste problem.

Anna Kirstine Jensen mener også, at der generelt er en tendens til, at pigetøj er mere tætsiddende end drengetøj, og det er med til at sætte børnene i kasser som henholdsvis en drenget vildbasse eller en fin pige:

»Det gør, at man som pige meget hurtigere får en bevidsthed om sin egen krop, fordi man bedre kan se formerne. Det er meget små ting, der kan gøre, at det føles sværere at være pige eller dreng. Og hvis man for eksempel ikke passer ned i kassen, der hedder: 'jeg er en drenget vildbasse' med løse bukser, kan det være rigtig svært,« påpeger hun.

Tilbage til bonen fra Føtex, hvor det stod sort på hvidt, at den dragt, Anna Kirstine havde købt til sin datter, er en drenge-flyverdragt. Oplevelsen fik nemlig Anna Kirstine til at tage kontakt til Føtex via supermarkedets facebookside, hvor hun udtrykte sin kritik. De svarede:

Anna Kirstine valgte at skrive til Føtex via deres Facebookside

'Vi ønsker alene at gøre det nemt for kunderne at finde de klassiske pige- og drengeting. Det betyder på ingen måde, at nogen skal føle sig forkerte på grund af det, de køber, og hvad det hedder. Vi har tillid til, at kunderne selv beslutter, hvad de vil købe, og hvem de vil give det til.'

Men Anna Kirstine mener, at Føtex's svar lægger ansvaret over på forbrugeren i stedet for selv at tage ansvar.

»Jeg synes, det er at sige sig fri fra, at man har et ansvar. Alle de her ting er så ubevidste for os, at man ikke er opmærksom på det, med mindre man gør sig selv bevidst om det. Føtex er med til at holde fast i kønsstereotype holdninger, normer og adfærdsmønstre, som egentlig er nemme at tage stilling til.«

Føtex ønsker ikke at udtale sig yderligere i sagen.