Da Anna Jensen en tirsdag formiddag var på vej hjem efter en kort dag på sit studie i Holstebro, opdagede hun og en studiekammerat noget, der lå i grøften.

»Jeg ser et krondyr, der kæmper for at komme op af grøftekanten. Vi holder ind til siden og går over for at hjælpe dyret. Der møder jeg et andet krondyr, som også ligger i vejkanten. Det kæmper for at overleve, men ånder til sidst ud, mens vi står ved det,« fortæller Anna Jensen.

Nu står Anna Jensen og hendes veninde alene med et dødt krondyr og et andet, der ligger og brøler og vrider sig i smerte. Anna Jensen kan ikke holde tårene tilbage.

De kan se, at dyrene er blevet påkørt. Der ligger nemlig en afbrækket del af en forskærm fra en bil. Den er blodig og ligger i vejkanten sammen med dyrene. Bilen må altså have været kørt videre efter ulykken.

Her kan du se det stykke af bilen, der lå ved dyrene. Der var friskt blod på delen, da Anna Jensen tog billedet. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan du se det stykke af bilen, der lå ved dyrene. Der var friskt blod på delen, da Anna Jensen tog billedet. Foto: Privatfoto

Anna Jensen forsøger at ringe til politiet, men bliver henvist til Vejdirektoratet, der fortæller dem, at der vil gå mere end en time, før der kan være nogen på stedet.

De to studekammerater er meget frustrerede. Krondyret, der lever endnu, møver sig nemlig længere og længere ud mod motorvejen. Anna Jensen vurderer, at det er for farligt at lade dyret ligge i smerte i en hel time. Heldigvis stopper en lastbilchauffør, da han ser de to kvinder stå i vejkanten.

Lastbilchaufføren er jæger, og de tre hjælpes ad med at ende dyrets liv. Anna Jensen ønsker ikke at fortælle, hvordan de bar sig ad, da det var en ubehagelig og svær oplevelse.

Anna Jensen har efterfølgende delt oplevelsen på sin Facebook-profil, hvor hun også har delt billeder fra stedet. Mere end 7.000 mennesker har reageret på opslaget.

'HVEM FANDEN KØRER FRA TO SKADEDE DYR. Kæmpe store dyr. Nu tænker du nok, mon føren opdagede han kørte ind i dem? Ja, det gjorde han da hele forskærmen på hans bil lå flået af smurt ind i blod i flere dele,' påpeger hun.

Flere af dem, der kommenterer, er vrede på bilisten og synes, at Anna Jensen gjorde det rigtige i en presset situation. Dog er der få, som mener, at dyret ikke skulle være taget af dage ved Anna Jensens hånd, men at hun burde have ventet på hjælp fra Vejdirektoratet.

Derfor er det også vigtigt for hende at understrege, at det blev gjort på human vis. Både hun selv og lastbilchaufføren har erfaring med jagt.

Da begge dyr var døde, kørte nogle arbejdsmænd fra en nærliggende gård dyrene væk med en traktor.

Ud over de 7.000 reaktioner er opslaget delt næsten 6.000 gange og har fået cirka 20 kommentarer.

Og Anna Jensen fortæller, at hun har fået flere henvendelser fra folk, der mener at vide, hvem det var, der påkørte dyrene.

»Jeg har fået en masse positive henvendelser fra folk. Og der er mange, der sender billeder af, hvem det er og bilen. Men jeg undrer mig over, hvorfor han ikke har henvendt sig til mig,« siger hun.

Anna Jensen føler ikke, at hun kunne have handlet på anden vis.

Hun forklarer, at hun måske burde have ventet den time, det ville tage for Vejdirektoratet at komme frem, men at det er svært at vurdere, når man står i en så presset situation.