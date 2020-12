Filmen "Retfærdighedens ryttere" er blevet solgt til distribution i USA, hvor den skal udgives til foråret.

Den danske filminstruktør Anders Thomas Jensens seneste film, "Retfærdighedens ryttere", er blevet solgt til amerikansk distribution.

Det skriver underholdningsmediet Variety torsdag.

Ifølge Variety har filmdistributøren Magnet Releasing sikret sig de amerikanske rettigheder til filmen. Magnet Releasing er en underafdeling af filmdistributionsselskabet Magnolia Pictures.

Selskabet planlægger at udgive filmen i USA til foråret under navnet "Riders of Justice".

- Mads Mikkelsen er fortryllende i sin rolle som en hævngerrig engel. Anders Thomas Jensen har leveret et friskt bud på hævn-thriller-genren, siger direktør for Magnolia Pictures Eamonn Bowles til Variety.

Anders Thomas Jensen siger til mediet, at han er meget tilfreds med salget.

- Jeg er meget glad for, at "Retfærdighedens ryttere" skal udgives i USA, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Magnolia.

- Ud af alle mine film er det her den, jeg har haft det sjovest med at lave. Forhåbentlig vil det amerikanske publikum nyde den, siger han.

"Retfærdighedens ryttere" er lynhurtigt blevet en seermagnet i Danmark og er allerede nu den fjerdemest sete film i danske biografer i 2020, selvom den først havde premiere 19. november.

Filmen har indtil nu solgt 336.807 billetter, siden den fik premiere. Det viser tal fra Det Danske Filminstitut.

Kun Thomas Vinterbergs "Druk", Anders Refns "De Forbandede år" og Mikkel Nørgaards "Klovn The Final" har solgt flere billetter i år.

"Druk" er den mest sete film i danske biografer i år. Filmen har solgt 790.640 billetter, siden premieren 24. september.

"Retfærdighedens ryttere" er desuden blevet mødt med stor begejstring blandt de danske filmanmeldere.

Både Jyllands-Posten, Ekstrabladet, Soundvenue og B.T. har således givet filmen fem ud af seks stjerner.

/ritzau/