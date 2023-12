Restauranten nåede i sin korte levetid at blive badet i stjerner af anmeldere og modtog videre hæder for dens arbejde med bæredygtighed.

Men efter kun et halvt år har ejerne af Restaurant Novel i Aarhus været nødsaget til at dreje nøglerne om.

Det skriver ejerne, ægteparret Rikke og Morten Storm Overgaard, i et opslag på restaurantens Instagram-profil.

»Det er med et tungt hjerte, at vi må annoncere, at vi er nødsagede til at lukke. Vi troede på ideen, personalet og det vi lavede – men måske var timingen ikke rigtig,« står der blandt andet i opslaget.

Til Berlingske, der var en af dem, der i deres anmeldelse af restauranten belønnede den med 6 ud 6 mulige stjerner, uddyber Morten Storm Overgaard, at stigende priser og inflationen efter Ukraine-krigen har påvirket lukningen.

»Det er utroligt trist, for kvaliteten var til stede, og vi mener stadig, at ideen var rigtig. Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at aarhusianerne endnu ikke er klar til en restaurant som Novel, for jeg tror som sagt, at det handler om økonomien lige nu,« siger ejeren til mediet.

Restaurant Novel slog dørene op i april 2023, hvor man kunne nyde 15 retter til 1500 kroner.

28. november i år meldte den sig konkurs. Det fremgår af konkurser.dk.