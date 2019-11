Anmelderne ligger i den høje ende af skalaen, når de uddeler karakterer til Martin Scorseses "The Irishman".

De danske anmeldere er generelt særdeles positive over for Martin Scorseses nye gangsterfilm, "The Irishman".

Hos Jyllands-Posten er der fuld plade med seks ud af seks stjerner.

- Med "The Irishman" viser Scorsese med sublim overlegenhed og tilsyneladende ubesværet lethed, hvordan man skærer et episk drama på mere end 200 minutter, skriver anmelder Katrine Boysen.

Filmen handler om den nådesløse hitman Frank "The Irishman" Sheeran spillet af Robert De Niro. Han er nøglepersonen i et drama om mafiaens rolle i mysteriet om den forsvundne fagforeningsboss Jimmy Hoffa, der spilles af Al Pacino.

Politikens Kim Skotte pointerer da også, at det er noget af "et drømmehold af gamle hjemmedrenge".

- Selvfølgelig med Harvey Keitel og med Robert De Niro i hovedrollen. Men det er Joe Pesci som mafiabagmanden og Franks mentor, Russell Bufalino, der sammen med Al Pacino får "The Irishman" til at slå gnister, skriver Skotte, der kvitterer med fire ud af seks hjerter.

Samme dom lyder der fra Berlingskes Kristian Lindberg, der mener, at Scorsese "gentager sig selv på godt og ondt".

- Med dette storladne magnus opus har jeg for første gang en følelse af, at Martin Scorsese har spillet sine kort alt for sikkert.

- Det er indimellem, som om man kan tælle taktslagene, før nakkeskuddet falder, og man får stedvist lyst til at råbe pointen, inden gammelfar får moslet sig færdig med vitsen, skriver han.

Kristeligt Dagblads anmelder Jeppe Christensen kalder "The Irishman" "episk".

Han mener, at filmen trods konspirationsteoretiske træk "først og fremmest er en fortælling om loyalitet, svigt og altings forgængelighed". Han giver fem ud af seks stjerner.

Hos Information uddeler Christian Mongaard ikke karakterer, men skriver blandt andet:

- "The Irishman" er en fascinerende film. Det er ikke Martin Scorseses bedste eller mest intense, men det er en af hans mest modne. Den føjer sig flot til mesterinstruktørens fortsatte udforskning af og fortælling om det moderne USA og den amerikanske mand på godt og måske især ondt.

"The Irishman" har premiere i danske biografer torsdag og kommer allerede på Netflix den 27. november.

/ritzau/